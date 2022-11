Una violenta agresión fue la que recibió, Ángel Guerrero, mientras transmitía para Panorámica Informativa, “voy a llegar hasta las últimas instancias, porque personas agresivas no pueden trabajar en un ambiente público”, aseguró

Aysen.- Un ataque fuera de control fue el que recibió el reportero, Ángel Guerrero, de Puerto Aysén, mientras realizaba la transmisión en vivo de una emergencia que ocurrió el día sábado en calle Serrano Montaner. En ese instante, un familiar de las personas que estaban siendo afectados por el incendio, se habría abalanzado en contra del comunicador y lo agrede violentamente en el rostro.

“Esta persona se levantó, fue corriendo, se tiró dónde estaba yo, me empujó, me dio al menos 6 golpes en la cara, traté de cubrirme sin soltar mi equipamiento, para quienes trabajan en medios de comunicación, saben cuánto cuesta cada uno de los equipos con los que uno anda haciendo prensa en la calle para poder dar una mejor calidad, un mejor audio a las personas que se están informando a través de nuestros medios. Y (esta persona) se fue ciego en un momento, me empecé a correr para que no me siguiera pegando, sin soltar mis cosas, yo estaba transmitiendo en vivo en Panorámica Informativa, el medio en el cual junto a mi esposa somos dueños”, es parte del relato de la víctima.

Ángel Guerrero, añadió que, al momento de ser atacado, “lo único que hice fue cubrirme, tratar de correrme hasta que llegue a un cerco, donde me alcanzó a pegar uno de los últimos combos o con el brazo, no recuerdo bien y caí con la rodilla derecha al suelo. Me pude levantar rápidamente porque llego personal de Bomberos a ayudarme, estaba Carabineros ahí cerca, pero actuaron muy rápido los amigos Bomberos, que siempre estamos trabajando de la mano, porque principalmente lo que uno informa es el trabajo que se ellos realizan en terreno. Una vez que paso todo esto, yo me levantó, tomo el teléfono que se había salido de la base de soporte con la que hago la transmisión, arreglo un poco mis cosas, porque si me di cuenta cuando caí al suelo que el celular andaba por cualquier parte, le paso a pegar un golpe también. Ordené el teléfono y recuerdo que me levanté cuando Carabineros ya había apartado esta persona para llevarla al carro policial”.

Luego de ser agredido por quien sería un funcionario público, “me paro y lo primero que hago es explicarle a la gente que me estaba preguntando en la transmisión que estaba pasando, a explicarles que había sido agredido. En eso doy vuelta el objetivo de la cámara, para que me tome la imagen frontal y pueda ver lo que todos vieron, como me quedó el rostro después de estos golpes que me propinó esta persona. Posterior a ello, se acercó Carabineros a poner la denuncia, claramente en las condiciones que quede, haciendo mis labores de prensa, uno independiente que no tenga una profesión, nosotros somos responsables en informar, llevo años trabajando en distintos medios de comunicación”, señaló Ángel Guerrero.

El comunicador de Puerto Aysén, lamentó que este tipo de hechos sucedan y sobre todo en contra de quien solo busca informar a la comunidad, dando cuenta que permanente su familia observa sus transmisiones y cuando ocurre la agresión en su contra, todos estaban mirando, incluso sus hijas, quienes quedaron muy consternadas y claramente estos hechos, sobre todo en los niños, provocan un daño, que en algunas oportunidades es irreparable.

Ahora, comentó Ángel Guerrero que, esperara la evaluación final de los especialistas, respecto a si el desvío nasal, ocasionado por la golpiza, requiere o no de una operación. Antecedentes que serán puestos a disposición del Ministerio Público, ente que habría apercibido al sujeto agresor y desde donde se nos indicó que la persona que protagonizó el ataque, “quedó a disposición de la Fiscalía, se investiga este caso, continúan las diligencias y se va a citar al imputado a declarar”.

Lo ocurrido el día sábado, no se había visto antes en Puerto Aysén y “es algo que no tiene seguir sucediendo, menos de una persona que trabaja en un ente público como el Serviu”, manifestó Guerrero, quien, además, repudió toda conducta de agresividad hacia cualquier persona trabaje en prensa, pero cerró sus palabras afirmando que, “voy a llegar hasta las últimas instancias, porque personas agresivas no pueden trabajar en un ambiente público”.