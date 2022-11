Hay trabajadores a quienes no les han pagado tres meses de cotizaciones y mientras no haya seguridad del pago de octubre, no retomaran sus labores.

Aysen.- A fines de octubre los trabajadores que realizan labores en la rotonda norte de la ruta Aysén – Coyhaique, recién recibieron la mitad del sueldo del mes de septiembre que se les debía, sin el pago de sus imposiciones y a la espera de que se les asegure la cancelación del mes de octubre, algo que, hasta el cierre de esta edición, aún no había ocurrido, aseguró uno de los voceros de los trabajadores, Yordhi Formantel, agregando que, menos han tenido contacto ni con la empresa ICA ni con el MOP.

“Hasta el momento no hemos tenido respuestas de ninguna de estas dos entidades, ni la empresa ICA ni el MOP, por lo mismo, no hemos retomado nuestras labores como paleteros. Nos sentimos abandonados por esta empresa, no nos han dado ninguna solución, ninguna ayuda, nada en cuanto a las imposiciones, menos seguridad si nos va a pagar el 5 (de noviembre). Por parte de la empresa no hemos tenido apoyo, ningún llamado, a ninguno de nuestros colegas”.

Formantel, aseguró también que, “nosotros estamos organizados, en el sentido de que toda información se difunde entre nosotros y toda medida, todo acto, lo hacemos en conjunto, nadie hace nada por sí solo. Aun esperando, estamos al pendiente, intentamos generar una reunión con la empresa, la cual, no hemos tenido respuesta y hasta el momento nada, estamos botados por parte de estas instituciones”.

El trabajador de la empresa ICA, enfatizó que se encuentran disponibles para reunirse, llegar a un acuerdo, pero indicó que, “sentimos abandono total por parte de la empresa y del MOP, tenemos total disponibilidad para lograr un acuerdo y solucionar esto, pero estamos próximos al 5 de noviembre y también veo difícil que nos vayan a pagar. En lo personal, yo llevo tres meses y medio, en este periodo no han pagado ni siquiera una cotización y aun así esta empresa sigue trabajando”.

Finalmente, hacen un llamado a las autoridades de Gobierno, a los organismos fiscalizadores a cumplir su labor, ya que, aseguran sentirse “abandonados” y requieren del apoyo, ya que, todos tienen familias, cuentas que pagar y llevar el sustento a sus hogares.