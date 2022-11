Como parte del proceso de formulación de la Política Nacional de Migración y Extranjería, la Delegación Presidencial Regional de Aysén realizó en Coyhaique un diálogo participativo para recoger aportes y visiones en torno a los objetivos y acciones que deberá adoptar el Estado para promover una migración ordenada, segura y responsable.

Coyhaique.- El diálogo consideró la discusión de un panel general sobre la temática migratoria en la región y una conversación en torno a las mesas temáticas: integración e inclusión social; convivencia y comunidades de acogida, territorio y descentralización; niñas, niños y adolescentes y sujetos de protección internacional; y desarrollo económico y productivo.

El Delegado Presidencial Regional (s) Samuel Navarro Castro destacó la convocatoria, para sumar visiones a la Política Nacional de Migración y Extranjería en que trabaja el gobierno del Presidente Gabriel Boric.

“Estamos cerrando este diálogo participativo para entregar reflexiones y opiniones para la formulación de la Política Nacional Migratoria. Estamos muy contentos de la activa participación no solamente de ciudadanos migrantes, sino de muchos funcionarios públicos, muchas autoridades, organizaciones sociales, dirigentes de organizaciones gremiales. Ha sido un diálogo muy enriquecedor sobre las normas de protección para fortalecer la migración, que sea una migración regulada, que sea una migración que viene a sumar al país, a sumar cultura, a sumar aporte económico y a sumar a lo que somos como personas”, afirmó.

Entre los asistentes, Bladimir Caicedo, presidente de la Asociación de Migrantes de Coyhaique, valoró la posibilidad de conversación y análisis conjunto.

“Es un proceso importante, porque es la nueva cara del Estado, a través del gobierno de Gabriel Boric, que intenta tener una política en terreno, que hable desde las realidades propias de los migrantes que están en el país, especialmente en Coyhaique. Muy interesantes las diferentes posiciones, las diferentes aristas, los factores que, de una u otra forma, compromete esta nueva ley y lo importante que es relevar el papel, no solamente de la sociedad migrante, sino el factor inclusivo de una sociedad chilena, que quiere hacer parte de lo que es la apertura a nivel de globalización, que es colocar a todos en la misma mesa, dialogar y poder generar políticas públicas que, de una u otra forma, nos puedan hacer partícipes a todos. Somos comunidad y como comunidad estamos trabajando”, destacó.

El director regional de Migraciones, Israel Villavicencio, coincidió en la importancia del proceso participativo.

“Se trata sobre los diálogos participativos territoriales que se están realizando a lo largo de todo Chile. Hoy día tocó en nuestra región y lo realizamos con personas representantes de la sociedad civil, representantes de las comunidades y distintas autoridades, con quienes logró llevarse a cabo las distintas mesas que van a permitir levantar la información que finalmente va a ser parte de la política migratoria. Agradecemos el éxito de actividad, de este espacio, de esta instancia a la Delegación Presidencial por organizarla, también por parte del Ministerio del Interior y el Servicio Nacional de Migración”, precisó.

Como uno de los panelistas, Nicolás Jara, estudiante de quinto año de la carrera de Trabajo Social de la Universidad de Aysén, expuso su proyecto de tesis sobre el acceso y atención de la población migrante a los establecimientos de salud de Coyhaique.

“La intervención que hice el día de hoy fue entregar contexto de la situación migratoria en la región de Aysén, en lo que refiere a cifras, personas que emigran a la región, la proveniencia y un análisis de los principales desafíos que generan la gestión de la política pública migratoria en Chile. Estos diálogos son muy valiosos, ya que no existen estos diálogos y tampoco la especialización de estos temas en esta región, lo cual es súper importante sacar a luz y que sean fomentados dentro del futuro académico también y social de la región de Aysén”, detalló.

Todas las temáticas abordadas estuvieron centradas en los elementos mínimos que debe considerar la nueva Política Nacional de Migración y Extranjería, de acuerdo con lo que mandata la Ley 21.325 de Migración y Extranjería, buscando responder a los retos que supone la llegada de flujos migratorios, así como aprovechar sus contribuciones al desarrollo económico, cultural y social del país.