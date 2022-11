Luego que esta semana se concretara la apertura de siete pasos fronterizos en la región, el diputado Miguel Ángel Calisto, el Consejero Jorge Abello y el dirigente del turismo de Villa O´Higgins, Alejandro Barrientos, hicieron un llamado al Gobierno para que se considere la apertura del Paso Dos Lagunas, argumentando que eso beneficiaría al turismo local por la llegada de turstas desde El Chaltén.

Villa O “Higgins.- Según el diputado Miguel Ángel Calisto, “es una buena noticia la apertura de los pasos fronterizos en la región, después de más de dos años de pandemia que afectaron duramente al sector turístico. Lamentablemente, no se incluyó al paso Dos Lagunas en la comuna de O´Higgins, lo que nos parece inexplicable tomando en cuenta que está empezando la temporada alta y por ahí llegan muchos turistas provenientes de El Chaltén”.

“Por estos motivos, envié un oficio solicitando que se agilice la apertura de este paso, porque por cada día que no esté abierto durante la temporada alta, son muchos los turistas que llegan a Villa O´Higgins, lo que afecta enormemente al rubro del turismo”, señaló el diputado.

El Consejero Jorge Abello indicó que “esperábamos el anuncio de su apertura, entendiendo la oportunidad que ahí hay para potenciar el turismo de la zona sur de nuestra provincia de Capitán Prat. Lamentablemente eso no ocurrió, pese a los compromisos, porque estuvimos con la Ministra del Interior en su momento donde le planteamos esto y ella había quedad de priorizar este tema”.

Según Alejandro Barrientos, quien es miembro de la Cámara de Turismo de Villa O´Higgins, “el paso fronterizo Dos Lagunas es por donde más pasan turistas a nuestra comuna. En temporada pueden pasar 2500 pasajeros, porque nos da un flujo directo con la ciudad de El Chaltén en Argentina. Actualmente están abiertos todos los pasos cercanos a Villa O´Higgins, menos este paso que es tan fundamental para el turismo, es prioritario para efectos de activar la economía local”.

Situación de la Barcaza Padre Antonio Ronchi

Otro tema que plantearon las autoridades y el dirigente del turismo tiene relación a la preocupación que existe por el reemplazo de la barcaza Padre Antonio Ronchi, la que debiera ir a carena durante las próximas semanas. Ante esto, el diputado Calisto señaló que “necesitamos certezas, porque en unas semanas la barcaza va estar fuera de funcionamiento. Aún no sabemos con qué embarcación será reemplazada”.

Según el Consejero Regional de la provincia de Capitán Prat, Jorge Abello, “esto requiere una especial atención del Gobierno. Necesitamos mayores certezas con respecto al reemplazo de la barcaza Padre Antonio Ronchi, que prontamente saldrá a carena. Sabemos que el Ministerio de Transportes está trabajando en ellos, pero lo que conocemos es que hay una nave de menores dimensiones y se podría complementar con otra, como también la opción de traer una embarcación de Magallanes. Pero debemos tener certeza pronto”.

Finalmente, Alejandro Barrientos señaló que “se supone que la barcaza Ronchi se va a carena, pero no tenemos información clara de las fechas, ni tampoco qué barcaza llegaría en su reemplazo. Esto es algo que afecta no sólo al turismo, sino principalmente a la gente que vive en Villa O´Higgins y depende de esta barcaza para acceder a la localidad”.