Más de cien personas participaron de la charla magistral “La Neuroinflamación: Un paradigma central en la búsqueda de un tratamiento para la enfermedad de Alzheimer”, dictada el pasado viernes 4 de noviembre, en la Casa de la Cultura de Coyhaique, por el destacado Dr. Ricardo Maccioni Baraona, quien visitó en los últimos días la región de Aysén, invitado por el senador David Sandoval Plaza.

Aysen.- La actividad logró reunir a representantes de organizaciones de adultos mayores de Coyhaique, autoridades y estudiantes, entre otros, quienes de esta manera pudieron conocer el trabajo que ha venido desarrollado el Dr. Maccioni durante sus años de investigación en torno al tema, cómo se produce la enfermedad, cómo afecta la calidad de vida de las personas y sus familias, y cómo se está abordando la búsqueda de un tratamiento.

Al respecto, el científico nacido y criado en la región de Aysén, expresó que se trató de “una experiencia notable, humana y emocional también, en el sentido que estoy hablando sobre lo que hecho durante varios años de investigación”, lo que le ha permitido llegar a buscar soluciones “para esta dolorosa enfermedad, que es el Alzheimer”.

Maccioni dijo que la idea también es transmitir “una dosis de optimismo, de esperanza a las personas, que el Alzheimer no es algo terminal y que podemos controlar y prevenir a tiempo”, enviando además un mensaje a los estudiantes y jóvenes de hoy, a que no se desanimen, que tengan capacidad de resiliencia y pensar en grande.

Por su parte, el gestor de la visita, el senador David Sandoval, dijo estar complacido por “haber traído como invitado especial a un aysenino que hoy está en la vanguardia en materia de investigación, respecto de aquellas afectaciones que tienen las personas mayores y una de ellas es el alzheimer, una enfermedad que genera un cambio radical en el contexto de las familias”.

Junto con valorar la jornada, el parlamentario hizo hincapié en la necesidad de “generar todas las condiciones para que los adultos mayores desarrollen su vida de la mejor forma posible. Y don Ricardo Maccioni, confiamos que dé con esta investigación y concluyamos ojalá con una buena calidad de vida para nuestros mayores”.

En tanto, don Baldemar Carrasco, ex profesor del Dr. Maccioni en su época en el Liceo San Felipe Benicio, valoró la oportunidad de poder conversar con él después de tantos años. “Fue un grato momento (…) Él fue alumno mío, yo hacía mucho tiempo que no lo veía y hace años que estábamos tratando de traerlo”, señaló, destacando además “el aporte que él está haciendo”.

Al finalizar la jornada, se entregó un reconocimiento al Dr Maccioni de parte del senador David Sandoval, la rectora de la Universidad de Aysén, Natacha Pino, y el alcalde Marcelo Santana, en representación de la Asociación Regional de Municipalidades (Aremu).

Homenaje en Puerto Aysén

En una emotiva ceremonia, la Municipalidad de Aysén, a través de su Alcalde, Julio Uribe, y los concejales de la comuna, homenajearon al Dr. Maccioni a quien declararon como Hijo Ilustre, la tarde del viernes 4 de noviembre.

Tras el acto, donde se repasaron los años en que el científico aysenino vivió en la zona, el jefe comunal destacó la trayectoria del Dr. Maccioni, valorando su trabajo de investigación sobre la enfermedad para buscar una solución a la misma. “Que un hijo de Aysén lo pueda estar realizando es valorable y como ayseninos tenemos que reconocerlo”, resaltó.

Esta actividad se sumó a la reunión con estudiantes del Liceo San Felipe Benicio, la visita a medios de comunicación locales, el saludo protocolar a la rectora de la Universidad de Aysén, Natasha Pino, y el encuentro con personal médico y de salud organizada por el Hospital Regional de Coyhaique, en lo que fue una agenda cargada de actividades para quien fue nominado al Premio Nobel de medicina.