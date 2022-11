Con la presencia de equipos locales y de Temuco, se realizó en Puerto Aysén el Primer Campeonato denominado “Kin ball Patagonia”, un deporte nuevo para la zona y que en este primer certamen se desarrolló sin mayores problemas.

Puerto Aysén.- El Kin – ball, es un deporte de equipo en el que, a diferencia de otros deportes de este tipo, son tres los equipos que compiten en un solo partido, busca el trabajo conjunto y la integración de todos sus jugadores, sean cuales sean sus capacidades deportivas.

Luego de algunas gestiones realizadas por Carolina Arcos y los integrantes de Kin – ball Aysén, se pudo concretar la instancia deportiva. “Estuvimos harto tiempo buscando esto y finalmente salió, por ello, gracias a la Municipalidad, a la Corporación del Deporte y a muchas otras instituciones que nos ayudaron para que esto fuera posible, pudimos realizar el primer Campeonato Kin – ball Patagonia”.

Carolina Arcos, añadió que, “la idea es que sigamos trabajando con este deporte, he visto a muchas personas que han ido al polideportivo a observar y como que dicen, este deporte nunca lo he visto y quiero ser parte de lo que están haciendo. Así es que, para mi es súper grato y la idea es que se siga sumando más gente a este lindo deporte”.

Por su parte, Antonio Díaz, profesor de educación física y entrenador del equipo de Temuco, señaló, “es bonito esto, porque da posibilidad de que la región siga creciendo en cuanto al deporte, yo soy de Puerto Aysén, trajimos esta disciplina ya hace unos tres años atrás y se pudo masificar de buena forma con los chicos. Acá siguieron jugando Kin – ball, armaron su club deportivo, continuaron haciendo proyectos para que esto siguiera creciendo y es muy bueno que tengan su primer campeonato”.

El objetivo del juego es tirar el balón para que uno de los otros equipos, cuyo color debe indicarse antes de lanzar, trate de impedir que toque el suelo y preparar su lanzamiento. El balón se puede tocar con cualquier parte del cuerpo, y los atacantes pueden moverlo dentro del campo en cualquier lugar desde el que quieran lanzar el nuevo ataque. Todos los jugadores participan en el lanzamiento y la defensa, y si un equipo comete alguna falta, los otros dos reciben un punto a favor. De este modo se logra que todo el mundo esté pendiente del juego hasta el final, ya que los marcadores no se suelen alejar demasiado unos de otros. Gana el equipo que llegue antes a marcar 13 puntos, aunque si se agota el tiempo de juego gana el equipo que más puntos haya conseguido. Los tiempos se dividen en 3 espacios de 7 minutos cada uno.