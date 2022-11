Una grave situación es la que denuncia la familiar de un adulto mayor, oriundo de Islas Huichas, quien, durante el mes de agosto de este año, fue trasladado con síntomas Covid – 19 hasta el hospital regional de Coyhaique. En el lugar paso por dos áreas, quedando finalmente después de presentar mejoras en su estado de salud, en el sector de medicina.

Coyhaique.- Seria precisamente ahí, donde se habrían evidenciado registros en la perdida de dinero que mantenía entre sus vestimentas y otro hecho, más grave aún, serían los giros que se habrían realizado desde su cuenta bancaria, por un monto que supera los 700 mil pesos. Todos estos hechos, habría sucedido mientras el adulto mayor estaba hospitalizado, denuncia Carmen Barrientos.

“Mi primo es de Puerto Aguirre y el día 18 (de agosto), estuvo en la posta de Caleta Andrade, el día 19 fue trasladado a Coyhaique, del día 20 no supimos nada y él estaba en la UCI con Covid. Estuvo en coma, hasta el día 25, porque el día 28 ya empezó a caminar de a poco y lo sacaron de la UCI. Pero cuando él salió a medicina, preguntó por sus cosas, no tenía la plata en efectivo que era 30 mil pesos, no tenía su cuenta rut, no tenía nada eso, entonces lo que hizo fue, llamar al banco y le dijeron que en su cuenta tenía 1.270 pesos. Esto mientras él estaba en el hospital, el 30 (de agosto) fueron sacados de su cuenta rut 300 mil pesos, el mismo día 100 mil pesos, el día 31 (de agosto) 100 mil pesos más junto a otros movimientos que en total daban 720 mil pesos que se sustrajeron de su cuenta rut y él no lo encontró. Todo esto mientras estaba en el hospital, porque él salió el día 8 de septiembre”.

La prima del paciente, agrega también que, pudo adquirir más antecedentes respectos a los movimientos de dinero a través del banco y señala que desde el hospital le enviaron una carta, que a su juicio no aclara nada de lo que habría sucedido.

“El banco a mí me entregó la cartola del registro de giros que se hicieron, hay dos de cajero automático que son en la mañana, uno de una caja vecina y otro de una compra. A lo que voy yo, el hospital a mí no me dio respuesta de nada, me enviaron una carta que no tiene explicación de nada, porque no tenemos los medios para que él demande al hospital, por daños y perjuicios a una persona de tercera edad”.

En el hospital regional de Coyhaique le habrían señalado a la familiar del paciente que, no existirían registros de cámaras, pero ella enfatizó que, “lo que necesitamos es que salud se haga responsable de devolverle la plata a mi familiar, porque él y su madre lo necesitan, ellos son de Puerto Aguirre, la vida allá es sumamente más cara que acá, por ejemplo, un cilindro de gas acá cuesta 25 mil pesos allá está a 40 mil, la leña acá está 60 mil pesos y allá 90 mil. Que se pongan la mano en el corazón los de salud y sobretodo el director del hospital, que le diga cuando le van a devolver la plata, porque él va a sobrevivir con eso”, indicó Carmen Barrientos.

RESPUESTA HOSPITAL REGIONAL COYHAIQUE:

A raíz del reclamo hecho por C.G.B.G, en relación a la pérdida de la tarjeta bancaria del paciente hospitalizado de iniciales J.F.M.G, podemos señalar que efectivamente la persona en cuestión estuvo internada en el HRC en la fecha indicada. Además, se constata que su familiar, de iniciales C.G.B.G ingresó el día 22/09/2022 un reclamo a través de la OIRS de nuestro establecimiento, el que fue respondido con fecha 13/10/2022.

De acuerdo a los antecedentes recabados, el Departamento Jurídico del HRC se contactó con la reclamante, quien hizo llegar la documentación que acredita la sustracción de dinero de la cuenta bancaria para proceder con la denuncia. De acuerdo a los protocolos institucionales, se realizó la denuncia al Ministerio Público, caso que está siendo abordado por el Fiscal José Moris Utram, en la causa RUC N°2200898398-3.

A su vez, en lo que respecta a las pertenencias de nuestros usuarios, éstas quedan dentro de la respectiva unidad de hospitalización, sin ser manipuladas ni revisadas por el personal durante el proceso de internación del paciente.

Lamentamos la situación y entendemos que la familia quiera recuperar a la brevedad el dinero que señalan les fue sustraído, pero por la naturaleza del caso, éste debe ser investigado por el Ministerio Público. Sin embargo, en paralelo al curso de la investigación legal, la Dirección del HRC estudiará la instrucción de un proceso disciplinario a objeto de determinar las posibles responsabilidades en el caso.