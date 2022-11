Alcaldes de la Asociación Regional de Municipalidades de Aysén (AREMU), se pronunciaron al respecto al crítico estado financiero que está atravesando el sistema educacional público, el cuál se ha arrastrado de forma histórica y que se ha acrecentado por la baja asistencia de alumnos producto de la pandemia. El presidente de la AREMU, Marcelo Santana Vargas, afirma que “hemos estado pidiendo a las autoridades y parlamentarios que se pronuncien al respecto, no puede ser que todos estén impávidos, sin voz y sin retroalimentar un tema en el que se requiere de apoyo”.

Aysén.- Las últimas semanas el problema financiero existente en el sistema de educación pública se ha mantenido en la palestra medial, más por controversias circunstanciales, que por la realidad que aqueja a las municipalidades a nivel nacional y particularmente en la Región de Aysén, donde “las asistencias están por bajo el 70% en casi todos los niveles y eso perjudica los ingresos que mensualmente deben llegar a las direcciones de educación para sostener la educación municipal” explica Marcelo Santana, presidente de la AREMU y alcalde de la comuna de Río Ibáñez.

Baja en las matrículas y menor porcentaje de asistencia, son algunos de los factores que acrecientan el hoyo financiero del sistema educativo. El alcalde de la comuna de Cisnes, Francisco Roncagliolo, explica que “la operación y mantención de los servicios educacionales de la Región de Aysén están bastante complicados y eso se da por el incremento de los gastos, los cuales están relacionados directamente a la inflación, a los costos de logística y también a la cantidad de licencias médicas”.

“Hemos planteado a la Seremi de Educación y al Delegado Presidencial en reunión AREMU, que hoy el ministerio tiene que reajustar los ingresos y eso está estancado. Tenemos variaciones importantes en los costos, pero no hay variación en los ingresos” añade el alcalde de Cisnes.

Actualmente se ha dejado entrever la crítica situación financiera del sistema educativo público regional, no así la urgencia de este, en un escenario en el cual los municipios se encuentran ad portas de comenzar el traspaso a los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP). El alcalde de Chile Chico, Luperciano Muñoz, señala que “nos parece inconcebible que un Gobierno que llegó por los movimientos sociales, básicamente por el movimiento social estudiantil, no se ocupe del problema de la educación (…) un llamado al gobierno, al delegado Presidencial Regional, a la Seremi, que por favor gestionen, hagan gestión a nivel nacional. Aquí faltan actos, actitudes y compromisos de gestión institucional para que el gobierno se haga cargo de estos tremendos déficits”.

Un emplazamiento directo a las autoridades, ante el grave escenario educativo, al cual se suma el alcalde Marcelo Santana “Exigimos al ministerio de educación al menos tenga respuestas a las gestiones que se han hecho (…) se requiere de apoyo, no solo de voluntades sino también de acciones que permitan resolver el problema grave de financiamiento que tiene la educación municipal de nuestro país”.