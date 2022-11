La casa de estudios regional abrió las dependencias del Campus Río Simpson ubicado en Obispo Vielmo 62 recibiendo comunidades educativas de seis liceos y colegios para difundir la oferta de pregrado, vías de acceso y las becas y beneficios que brinda la Universidad de Aysén.

Coyhaique.- A finales de noviembre cientos de jóvenes rendirán la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES) acercándose cada vez más al proceso de Admisión 2023. Es este contexto y con la finalidad de entregar la mayor cantidad de información para que los/as jóvenes de la región puedan acceder a la educación superior la casa de estudios realizó el miércoles 9 de noviembre la segunda Jornada Puertas Abiertas Admisión UAysén.

A la mencionada actividad asistieron aproximadamente 300 personas, mayoritariamente estudiantes de enseñanza media, no obstante también la casa de estudios recibió la visita de egresados/as, padres, apoderados y docentes.

Según lo informado por Yésica Olivero, profesional de Admisión de la Universidad de Aysén, asistieron delegaciones de seis establecimientos educacionales provenientes de Coyhaique y Cerro Castillo el Centro de Estudios Patagonia, Liceo Juan Pablo II, Colegio Antoine de Saint Exupery, Liceo San Felipe Benicio, Liceo Josefina Aguirre Montenegro y el Liceo Villa Cerro Castillo. “Bueno la verdad es que tenemos un balance muy exitoso, recibimos varios liceos de Coyhaique y también estudiantes de Puerto Aysén y Villa Cerro Castillo así que ha sido una jornada positiva en la que los asistentes pudieron conocer todas nuestras carreras de mano de nuestros estudiantes. También estuvimos con el encargado de becas y beneficios y estuvo el equipo de acompañamiento académico y admisión, entre otros”, especificó la profesional.

Cabe señalar que la actividad, realizada por la Universidad de Aysén desde el año 2017, contó con stands por cada una de las ocho carreras que impartirá la casa de estudios estatal el próximo año los que fueron atendidos por los propios estudiantes de la Universidad Aysén, además de información sobre becas, beneficios, acompañamiento académico, talleres extraprogramáticos y sobre las posibilidades de movilidad estudiantil con las que cuenta la Universidad de Aysén, así como también información sobre las vías de acceso para ingresar a formarse en la UAysén.

En la oportunidad, María Belén Véliz, profesora de Ciencias Naturales y jefa de UTP del Centro de Estudios Patagonia de Coyhaique, relevó la actividad ejecutada por la UAysén. “Bueno para nosotros esta actividad es súper importante porque estamos tratando de enfocar la educación en la que nosotros nos especializamos que es de jóvenes para que no solamente ellos egresen de su cuarto medio, sino que sigan estudiando. Entonces todas estas instancias nos ayudan mucho para que ellos puedan tener la visión de seguir estudiando después de que egresen. A nuestros estudiantes les gusta mucho esta actividad, que vengamos al campus, porque alguno de ellos no tienen el alcance de lo que es seguir estudiando entonces da la oportunidad de conocer las cosas que ofrece Universidad de Aysén, sobre todo esta universidad que tanta falta le hacía a la región. Es importante para ellos y para nosotros darle la opción y darle la oportunidad y los conocimientos para que ellos puedan seguir estudiando en la universidad que es del Estado y que tiene el prestigio que tiene la Universidad Aysén”, enfatizó la docente.

Por su parte, Sami Soto Álvarez, estudiante del Liceo Josefina Aguirre Montenegro manifestó que “esta actividad me pareció súper interesante y súper motivadora, ya que uno puede preguntar sobre sus intereses y más nosotros que somos un liceo técnico que tenemos como una base y tenemos más o menos pensado lo que queremos hacer. Entonces me pareció súper bueno, estuve conversando harto con los monitores que estaban mostrando sus carreras y fue súper interesante, nos contaban por ejemplo cómo se distribuyen los años, los semestres, cuál era más difícil, qué es mejor estudiar cuando uno sale del cuarto porque es importante la continuidad estudios y cuando uno tiene esa motivación, entonces hay que aprovechar esa motivación, señaló la estudiante.

Finalmente, Natalia Cantín, estudiante de tercer año de psicología de la Universidad de Aysén, explicó su rol en esta instancia. “Bueno yo trabajo en admisión de la universidad y me tocó guiar a los alumnos en todo lo que hay dentro de la universidad como desarrollo estudiantil, becas, beneficios y mostrando los stands donde están mis compañeros. Yo creo que fue una jornada súper bonita en donde muchos colegios que no habían venido pudieron conocer la universidad y un poco más de lo que es esta institución, además que pudieron venir no solo estudiantes de cuarto medio si no también se abrió a otros cursos lo que es bueno porque van un poco a la sociedad de lo que es la universidad”, manifestó.