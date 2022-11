Fueron entre 300 y 350 mil pesos de dinero en efectivo lo que robaron desde el local en Puerto Aysén

Puerto Aysén.- Un nuevo hecho delictual afecta al comercio en Puerto Aysén, esta vez, la víctima fue la presidenta del barrio comercial “entre fiordos”, Ana María Peed, quien posee un local de artesanías en frente de la Plaza de Armas y a solo pasos de los recintos policiales de Carabineros y la PDI.

“Fue entre las 13:20 y las 15:30 horas, entraron al local, abrieron, me dejaron cerrado tal cual como yo lo había dejado a mediodía, solamente me robaron la recaudación de la mañana, que había atendido un tour y nada más. Todavía no me puedo convencer, ya que, tuvo que haber sido a las 13:30, que es más o menos cuando se retira el personal municipal y todos los locales cerramos entre la una y la una y media (13, 13:30 hrs). Entonces, encuentro insólito que, a mediodía, a plena luz del día, abran un local y nadie se dé cuenta, a media cuadra de Carabineros, a media cuadra de la PDI, frente a la Plaza de Armas”, relató la afectada.

Ana María Peed, agregó que la mayor molestia es porque hubo días donde el movimiento en el comercio había estado muy lento y justo cuando hubo harta gente visitando su local, se ve afectada por un robo. “La semana pasada estuvieron pésimas las ventas, esta semana también habían empezado súper mal y ayer (jueves) fue como un respiro, porque uno tiene que pagar IVA, pagar arriendo, pagar luz y muchas cosas más. Entonces, a mi lo que me da más rabia es que esto ocurre al frente de la Plaza de Armas y a plena luz del día”.

La comerciante de Puerto Aysén, dio cuenta también de un problema que habría tenido al momento de intentar contactarse con la PDI al número de emergencias 134. “Lo primero que atino cuando me doy cuenta de que me habían robado, porque donde yo guardo la plata estaba abierto y no había ni un peso, entonces, llamo al 134 y me dice, este número no existe. Entonces, entre mi nerviosismo y todo, se me ocurrió llamar al Mayor de Carabineros, que gentilmente me envió una patrulla, después me envío a la SIP, vino él personalmente, pero encuentro insólita esta situación”.

Respecto a este procedimiento, el Mayor de Carabineros, Patricio Bustos, señaló que, “Carabineros fue al lugar, constató el procedimiento, hay una versión que ella tiene como víctima, que, eventualmente habrían ingresado mientras el local estaba cerrado, pero es algo que no se puede verificar ni constatar. Sin embargo, la Sección de Investigación Policial de la Segunda Comisaria, se encuentra realizando las investigaciones del hecho, para verificar como habría ocurrido la dinámica, de esta sustracción del dinero”.

El Mayor Bustos, añadió que le habrían señalado a la comerciante las debilidades que tiene en su local comercial, entre ellas, la ausencia durante el horario de colación, del candado en la puerta de acceso al negocio.

Respecto a la vigilancia y trabajo preventivo por el sector, el oficial de Carabineros, aseguró que se está realizando, como así también ocurre en toda la comuna, afirmando que los controles y fiscalizaciones se llevan a cabo 24/7