Con una serie de actividades de turismo aventura, artesanía, música y tradición, se dio inicio a la temporada turística 2022-2023, invitando a los turistas nacionales, internacionales y regionales a visitar la localidad de Puerto Río Tranquilo y los atractivos propios de la comuna de Río Ibáñez.

Este sábado 12 de noviembre se realizó el evento de Lanzamiento de Temporada Turística para esta época estival en Puerto Río Tranquilo, la cual promete recuperar los niveles de actividad turística pre-pandemia en la zona. La plaza de la localidad fue el centro de encuentro de vecinos y visitantes, en torno a una dinámica parrilla programática, donde se realizó una feria artesanal, esquila de oveja, hilado de lana, bailes folklóricos, etc.

Marcelo Santana, alcalde de Río Ibáñez, destaca que “lo importante de esto es mostrar a la comunidad nacional e internacional que nuestra comuna ya está abierta al turismo, estamos recibiendo visitantes y tenemos grandes expectativas para que esta sea una gran temporada turística, donde nuestros visitantes disfruten no solo de la naturaleza sino también de nuestra cultura y tradiciones”.

La jornada inició con una caminata guiada al sendero CONAF Glaciar Exploradores, la cual contó con pase liberado para los participantes; además, se realizó una cicletada hasta la Laguna Tranquilo, donde los esperaban tour operadores locales con equipo para realizar packraft (kayak inflable), una actividad abierta para “todas las personas motivadas que quisieran realizar dos actividades en un día, este tipo de actividades no es muy común. Participaron 28 personas, se llenaron los cupos super rápido, nadie cayó al agua y los guías también estaban atentos en todo momento” afirma Pablo Sánchez, fundador de la empresa de cicloturismo Rumbo Nativo.

Posteriormente, se realizó un tour por la localidad y salidas en lancha a las conocidas Catedrales de Mármol, cerrando la jornada con una fiesta bailable al ritmo de la banda los Cumpas de Coyhaique, todo de forma gratuita y abierto para la comunidad gracias a la gestión de la Asociación Gremial de Comercio y Turismo de Puerto Río Tranquilo, junto a la Ilustre Municipalidad de Río Ibáñez a través de su Oficina de Fomento Productivo y Turismo.

La presidenta de la Asociación Gremial de Comercio de Puerto Río Tranquilo, Marcela Calderón, señala que “estamos en una localidad totalmente turística. Hace ya varios años que quienes viven aquí y quienes llegan se dedican al turismo, entonces nosotros lo resaltamos y lo damos a conocer, porque es una fuente de ingreso para muchas familias”.

Se observó un importante flujo de personas en este encuentro, dando una señal positiva para las familias de Puerto Río Tranquilo, quienes en su mayoría se dedican al rubro turístico y que esperan recuperarse de los últimos años de paralización producto de la pandemia. S

Si desea más información sobre los atractivos turísticos de la comuna de Río Ibáñez, visita la página web https://turismo.rioibanez.cl/.