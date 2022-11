Dirección del Trabajo difundió estadísticas actualizadas sobre estas modalidades reconocidas legalmente por la Ley N° 21.220. Aysén es a nivel nacional la región con menos pactos suscritos.

Aysén.- Un total de 56 trabajadores y trabajadoras de Aysén laboran actualmente en trabajo a distancia o teletrabajo, lo que sitúa a esta región en el último lugar de pactos registrados ante la Dirección del Trabajo (DT).

Así lo revela un informe de la DT que muestra cómo han sido utilizadas ambas modalidades desde que el 1 de abril de 2020 entrara en vigencia la Ley N° 21.220.

El trabajo a distancia es aquel en el que el trabajador o trabajadora presta sus servicios, total o parcialmente, desde su domicilio u otro lugar o lugares distintos de los establecimientos, instalaciones o faenas de la empresa.

El teletrabajo considera los servicios prestados mediante la utilización de medios tecnológicos, informáticos o de telecomunicaciones, o bien cuando tales servicios deben reportarse mediante estos medios.

El estudio de la DT especifica que la cifra de trabajadoras y trabajadores de esta región con pactos vigentes suscritos representa el 0,0% del total nacional de trabajadores en esta condición, que asciende a 113.701.

En esta región los 56 trabajadores y trabajadoras que se mantienen en trabajo a distancia o teletrabajo laboran en 10 empresas.

Denuncias y sanciones

Desde la vigencia de la ley ante la DT en esta región se han presentado solo 4 denuncias, lo que representa el 0,2% del total nacional, que asciende a 1.751.

La fiscalización de estas denuncias en esta región concluyó con la aplicación de 1 sanción por $3.132.780, la cual representa el 0,2% del total nacional, que suma 587 multas.

Según ha detectado la DT en sus fiscalizaciones en todo el país, entre las infracciones más frecuentes figuran:

• No pactar modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo

• No proporcionar equipos, herramientas y/o materiales para el trabajo a distancia o teletrabajo

• No pagar los costos de operación, funcionamiento, mantenimiento y/o reparación de equipos de trabajo a distancia o de teletrabajo

• No implementar registro de control de jornada de teletrabajo o trabajo a distancia

• No registrar electrónicamente el pacto de trabajo a distancia y/o teletrabajo en la Dirección del Trabajo

El director regional (s) del Trabajo, Christian Aros, señaló que “nuestro servicio mantiene una atención permanente sobre este nuevo tipo de trabajo debido a sus peculiaridades que lo diferencian del trabajo presencial. Si bien es cierto en Aysén son pocos los trabajadores y trabajadoras en teletrabajo, comparados con otras regiones del país, continuaremos fiscalizando todas las denuncias que recibamos, haciendo respetar todos los derechos de los trabajadores que están acogidos a las modalidades de trabajo a distancia o teletrabajo”.