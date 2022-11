Autoridades de Salud llamaron a la población a informarse a través de las plataformas oficiales y a hacer un buen uso de la Red Asistencial.

Aysén.- Este jueves 24 de noviembre se realizará el Simulacro de Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional (SPII), lo que implicará el desarrollo de dos eventos ficticios en Puerto Chacabuco y el Aeropuerto de Balmaceda con situaciones que podrían poner en riesgo la salud de la población.

Ambas situaciones no serán conocidas con antelación, ya que el objetivo del ejercicio es evaluar la capacidad de respuesta regional y el cumplimiento del Reglamento Sanitario Internacional.

“Este simulacro se llevará a cabo específicamente en el Puerto de Chacabuco y el Aeropuerto de Balmaceda y el objetivo es poder poner a prueba la capacidad de respuesta del sector salud ante una emergencia que pueda poner en riesgo la salud de nuestra comunidad. Los invitamos a mantenerse informados a través de las plataformas oficiales de Seremi de Salud, Servicio de Salud, Hospital Regional de Coyhaique y Hospital de Puerto Aysén”, indicó Carmen Monsalve Gómez, Autoridad Sanitaria de la Región de Aysén.

Este es el primer Simulacro de este tipo que se desarrollará tras dos años donde los esfuerzos del sector se centraron en el combate y control de la pandemia por COVID-19. La respuesta regional será evaluada por observadores de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y del Ministerio de Salud.

“Estamos realizando todas las coordinaciones al interior de nuestra Atención Primaria y los establecimientos hospitalarios para que la realización de este simulacro no afecte la atención a nuestra ciudadanía”, señaló el Director(s) del Servicio de Salud Aysén, Mauricio Cortés Molina.

Para llevar a cabo este simulacro los organizadores han contratado actores que desempeñarán distintos roles, entre ellos los pacientes que ingresarán a la región de Aysén con sintomatología que podría corresponder a enfermedades infectocontagiosas que amenacen la salud de la población.

Si bien las situaciones son ficticias, la respuesta de las autoridades, funcionarios y funcionarias debe ser como si los casos fueran reales.

“La idea es ponernos a prueba ya que en algún minuto podría ocurrir un evento catastrófico que comprometa la salud pública y para eso tenemos que entrenar. Para ese día, cuando se declare la emergencia, nosotros tenemos que actuar como si fuese un caso absolutamente real para evaluar nuestra capacidad de respuesta”, explicó el Doctor Carlos Loyola Rehbein, Jefe de Emergencia Hospitalaria del Hospital Regional Coyhaique.

Esta situación probablemente generará un aumento en los tiempos de espera en los servicios de Urgencia de Hospital Regional de Coyhaique y Puerto Aysén.

“Si alguien llega a Urgencias y tiene un motivo de consulta de baja prioridad, en el sentido de que no pone en riesgo su vida, probablemente nos vamos a demorar un poco más en realizar la prestación de salud, porque vamos a estar en un protocolo con pacientes de extrema gravedad y no sabemos si será uno, dos, tres o cuatro; eso va a retrasar los procesos de atención de Urgencia y es importante que la comunidad lo tenga claro”, agregó el Doctor Loyola.

Diariamente en los Servicios de Urgencia de los Hospitales de Coyhaique y Puerto Aysén cerca de un 80% del total de atenciones corresponden a problemas de salud de menor gravedad (C3 – C4 – C5) que podrían ser resueltos en la atención primaria.

Para este 24 de noviembre, en el contexto del Simulacro de Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional, las autoridades insistieron en el llamado a hacer buen uso de la Red Asistencial Regional y programar con tiempo los traslados a los Centros de Salud para las personas que ese día tengan horas de atención asignadas.