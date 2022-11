A la participación activa, con acciones concretas de todos los sectores de la sociedad, ha convocado el gobierno en el país y en la Región de Aysén en el marco de la campaña de prevención de la violencia contra las mujeres 2022, que lidera el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género (MinMujeryEG).

Aysen.- Con el mensaje Sí Es Mi Problema se habla a la comunidad, especialmente a los hombres, a ser parte de la solución, a frenar la violencia contra las mujeres, a no guardar silencio ni permanecer inmóviles ante las agresiones; y a abordar diferentes tipos de violencia, no solo la física ni doméstica, tampoco únicamente la que se da dentro de las relaciones afectivas.

Tras el acto central que se realizó el pasado viernes en Coyhaique, como parte del programa de actividades masivas y grupales que se realizan a nivel regional, el Delegado Presidencial Regional, Rodrigo Araya, subrayó la importancia de que instituciones, organizaciones y personas sumen acciones específicas para reducir la violencia de género en Aysén.

“Ha habido una evolución importantísima en relación a cómo abordar esta problemática, pero siempre ha estado muy focalizada en las víctimas y este es un problema de toda la sociedad. El lema de esta campaña es Sí es mi Problema, invitando a la comunidad, en general, a ver esta problemática como un tema de conducta, de aprendizaje permanente, desde la infancia hasta las personas mayores, y no focalizarla solo en las mujeres víctimas de violencia”, expresó.

Macarena Silva, de Parirnos Chile, participó en el encuentro realizado en la Región de Aysén asociado al diseño de la campaña junto a más de cien organizaciones vinculadas a temáticas de violencia de género, más asesoras de género ministeriales y funcionarias del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género (MinMujeryEG) y del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG).

“La violencia de género la sufren las mujeres a nivel nacional, pero las expresiones de violencia de género toman distintos matices en los distintos territorios, tienen distintas consecuencias, interactúan distinto con otras problemáticas que tienen los territorios y, en ese sentido, valoramos mucho que la autoridad haya convocado a las organizaciones sociales, a las organizaciones feministas, para amplificar la voz de las mujeres sobrevivientes de violencia de género y la mirada de organizaciones que trabajan con mujeres víctimas de violencia todos los días”, afirmó.

Medidas para la prevención

La seremi de la Mujer y Equidad de Género, Andrea Méndez, agregó que la campaña acentúa la necesidad de fortalecer la participación social en la prevención de la violencia de género.

“Es el resultado de encuentros de mujeres a nivel nacional, en donde se les preguntó cómo querían que se abordara el tema de la violencia contra las mujeres. Hubo consenso en que no se quería focalizar en la mujer víctima ni en imágenes de violencia, sino hacer un discurso comunitario, que involucrara a distintos actores de la sociedad civil y que diera cuenta de las diversas expresiones que habitan en nuestra cotidianeidad, reproductoras de violencia. La violencia más cruda, física, que comunicacionalmente le damos mayor cobertura, es antecedida por un conjunto de prácticas que están altamente normalizadas en nuestra cotidianeidad”, señaló.

Cabe señalar que la Violencia Intrafamiliar y Violencia de Género es uno de los cinco problemas de seguridad prioritarios dentro del Plan de Seguridad Pública de la Región de Aysén.

De acuerdo a cifras de Carabineros, de los cerca de 700 casos de Violencia Intrafamiliar registrados este año, un 80 por ciento afecta a mujeres, además de dos femicidios frustrados.

Dentro de las medidas, el gobierno está actualizando el Plan Nacional de Acción Contra la Violencia hacia las Mujeres 2018-2030, que articula la acción conjunta del Estado y de la sociedad civil, para una respuesta integral y de calidad que promueva el derecho a una vida libre de violencias para todas las mujeres.

Como agenda legislativa, se reactivó la discusión del proyecto de ley por el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, incorporándole indicaciones para, entre otras cosas, realzar el rol preventivo del Estado en la erradicación de la violencia contra las mujeres e incorporar a niñas y niños como víctimas de la violencia que viven sus madres y/o cuidadoras.

Otra acción legislativa, referida a la violencia económica, es la ley de Responsabilidad Parental y Pago Efectivo de Deudas por Pensiones de Alimentos, propuesta por el MinMujeryEG y aprobada por el Congreso en agosto de 2022 para comenzar a ser implementada en mayo de 2023.

Toda la información disponible en www.siesmiproblema.cl