A la víctima no la han citado a declarar y existirían registros del presunto autor de este y otros hechos

Puerto Aysen.- Preocupada se mostró Ana María Peed, dueña del “rincón artesanal”, ya que, a más de dos semanas de haber sido afectada por robo desde su local ubicado a solo pasos de los cuarteles tanto de la PDI como de Carabineros, no ha existido ninguna novedad respecto a la investigación.

“Nada, absolutamente nada, pero la misma persona que se supone que robó en mi local comercial, intentó entrar en dos locales más ese mismo día, más o menos, con un lapso de 15 a 20 minutos. Según los antecedentes que he obtenido yo, en forma personal y particular, él ya ha venido otras veces a Puerto Aysén y se dedica solamente a robar dinero”, señaló la afectada.

Ana María Peed, agregó que, “hay registros de la persona mirando hacia mi local, registros cuando también pasó por acá y si fuera la persona que aparece en el registro, aunque uno no puede decir cien por ciento porque yo no lo vi, pero, sí esa persona entró a mi local cuando yo estaba atendiendo a unos turistas. Entró a mi local, estaría casi segura que me compró, por eso sabia donde yo guardaba el dinero”.

Los antecedentes que la comerciante afectada logró reunir, ya están en poder de la SIP de Carabineros, quienes realizan las diligencias y según lo manifestado por la comerciante aysenina, aun no la han citado a declarar. “Carabineros a través de la SIP, ellos tuvieron los registros de las cámaras de seguridad y lo que yo supe también que, ya los antecedentes están en el Ministerio Público, así es que, estoy esperando que me citen para ver resultado”, puntualizó.