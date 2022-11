Camioneros de Aysén, gremios de taxis y otras organizaciones tanto de la porteña ciudad como de Coyhaique, se reunieron en el kilómetro 20 de la ruta que une a la capital regional y Puerto Aysén, con el fin de levantar un petitorio que llegue al Presidente de la Republica, Gabriel Boric, mediante su representante en la zona.

Aysen.- La manifestación pacífica y sin corte de camino, fue convocada por la Asociación Gremial de Camioneros de Aysén y Puerto Chacabuco, que preside, Conrado Redlich.

“Contento por la participación de mucha gente, tanto de Aysén como de Coyhaique, vinieron más de 20 taxis de Coyhaique, que se sumaron a esta iniciativa, me quedo conforme con esto. El Diputado Alinco nos dio la noticia que podemos reunirnos esta semana, vamos a tratar de ir el día miércoles a Santiago, estamos conversando con los dirigentes de los taxis y de nuestros colegas, para ver cuantos podemos ir a Santiago, cosa de entrevistarnos con las autoridades, con el Ministro y con la Ministra del Interior, para ver si podemos llegar a un buen fin de este proceso”, mencionó Redlich.

El dirigente, dijo también que, “agradecer la presencia del Alcalde de Aysén, del Alcalde de Cisnes, el representante del Alcalde de Coyhaique y esta el compromiso del Alcalde de Cochrane, de Villa O´higgins. Entonces, hemos convocado a mucha gente, nos han aportado con sus cartas y con su presencia algunos. Es un camino que estamos iniciando hoy en día para conversar, no solamente del impuesto específico, sino que, nuestra marca que es la Patagonia Austral este en Chile, sea respetada y también el Gobierno central nos valorice por esa marca y donde hacemos patria nosotros, se vea a nivel nacional”.

El concepto de zona extrema es algo que debe traducirse en acciones concretas en bien del territorio, añadió Conrado Redlich. “Todos se llenan la boca diciendo las zonas extremas, pero de apoyar esto, no todos lo hacen, a nivel central me refiero. Hoy nuestras autoridades regionales, si se están cuadrando con nosotros, por lo tanto, vamos a seguir trabajando, el Alcalde de Aysén y el Alcalde de Cisnes, comprometieron su apoyo en ir a esta reunión”.

Parlamentarios, autoridades comunales y regionales estuvieron junto a los camioneros y gremios del transporte que pacíficamente se manifestaron este sábado, ocasión en la que hubo un petitorio centrado en la eliminación del impuesto específico a los combustibles, entre otros puntos, documento que los dirigentes hicieron entrega al delegado presidencial regional, Rodrigo Araya, con la finalidad de que este la haga llegar directamente a la Moneda y sea revisada por el primer mandatario, Presidente Gabriel Boric.