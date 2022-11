La propietaria del “Rincón artesanal” y presidenta del gremio de barrios comerciales “entre fiordos” de Puerto Aysén, Ana María Peed, se refirió a la investigación que se sigue tras el robo que afectó a su local comercial hace más de dos semanas, reclamando que no hay avances en las indagatorias e incluso que aún no la han llamado a declarar.

Puerto Aysén.- Nuestro departamento de prensa conversó con el Comisario de Aysén, Mayor de Carabineros Patricio Bustos, quien se refirió al caso que está en manos de la Sección de Investigación Policial (SIP).

“Estos antecedentes ya están en conocimiento del Ministerio Publico, de hecho, la Sección de Investigación Policial de la Segunda Comisaria realizó diligencias, como así también, está realizando otras de acuerdo a lo instruido por el Ministerio Publico, entidad que tiene que ver la línea investigativa o la posterior citación de ella (la propietaria del local)”.

Respecto a la identificación o detención de alguna persona involucrada en el delito, recuperación de especies, el Mayor Bustos, señaló, “por el momento no, de acuerdo a la información preliminar, solamente que la Fiscalía ha dispuesto diferentes diligencias que las está realizando la SIP de nuestra unidad”, puntualizó el jefe policial.