Al momento el fuego ha afectado 11,6 hectáreas en una zona de difícil acceso sin que exista riesgo para personas o viviendas.

Coyhaique.- Conaf se encuentra trabajando en la zona, en tanto que el hecho será informado por parte de carabineros a la Fiscalía.

Verificar la zona de afectación y proyección de incendio forestal que se registra camino a Coyhaique Alto para coordinar la respuesta ante la emergencia, fue el objetivo de un sobrevuelo que realizó esta tarde del Jefe de la XI Zona de Carabineros Aysén General Patricio Javier Santos Poblete junto al Director Regional de Sinapred | Onemi, Sidi Bravo Donoso.

A bordo del helicóptero de Carabineros de Chile, ambas autoridades se trasladaron hasta el lugar del foco de incendio ubicado camino hacia Coyhaique Alto, a unos 42 km hacia el oriente de la capital regional de Aysén.

“Se puedo evaluar las condiciones topográficas, el frente de avance del siniestro, su ubicación y el tipo de combustible, sumado a si había o no viviendas u otros sectores que puedan verse afectados, lo cual se evaluó y solo hay una dependencia del propietario del terreno”, expresó el Director Regional de Sinapred | Onemi, Sidi Bravo Donoso.

“Es de muy difícil acceso, no pueden llegar carros bomba de Bomberos de Coyhaique, por lo tanto, ha desplazado su plan base de Conaf con otras unidades de Mañihuales para combatir este incendio activo”, añadió.

Bravo precisó que, en el transcurso de la tarde, especialistas del organismo de protección civil junto a Conaf evaluarán la situación con la finalidad de determinar la necesidad o no de solicitar nuevos recursos como las Brifes del Ejército de Chile.

El fuego afecta una zona escarpada con abundante vegetación, no obstante, las condiciones meteorológicas dan cuenta de una probabilidad de precipitaciones débiles en la tarde noche, no obstante, la condición de viento podría aumentar el avance del fuego en el sector.

Hecho será informado a la Fiscalía

Por su parte el Jefe de la XI Zona de Carabineros Aysén General Patricio Javier Santos Poblete, indicó que según las primeras estimaciones la superficie de afectación alcanza a 11,6 hectáreas, sin que exista riesgo para personas.

Los antecedentes de esta emergencia serán puestos en conocimiento de la Fiscalía con la finalidad de iniciar las diligencias investigativas y determinar eventuales responsabilidades.

“Se van a dar las cuentas respectivas a través de la Tenencia Coyhaique Alto (F) al Ministerio Públicos a objeto de que investigue y persiga –si es necesario- esta figura penal y en definitiva se logre –si es que es consecuencia humana- encontrar a los responsables de ello”, expresó el Jefe Zonal.

“La destrucción del ecosistema en una zona como la nuestra es tremendamente lamentable. Esto se puede evitar, estos no son accidentes, son siniestros y la gran mayoría el 98% son causados por la acción humana. El llamado es a mantener las medidas de precaución, de seguridad y a trabajar de manera responsable”, indicó el General Santos Poblete.