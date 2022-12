Cansados de los constantes problemas de conectividad, caminos en mal estado y exigiendo el pronto funcionamiento de la barcaza Tehuelche, la comunidad de Chile Chico decidió instalar banderas negras en sus viviendas, locales comerciales, emprendimientos y también realizar en una caravana que recorrió la ciudad para expresar su malestar, por los más de tres años que han debido soportar una serie de problemas con las barcazas, que aseguren la conectividad con el resto de la región y el país.

Chile Chico.- Patricia es una comerciante local, que ha se ha visto notoriamente afectada por esta situación, más aun, considerando que ella trabaja con productos de duración limitada, como frutas y verduras. “Lamentablemente acá en la ciudad nos afecta a todos, de distinto punto de vista, a nosotros con la fruta, los camiones a veces tienen que darse la vuelta por el lago, la fruta llega en mal estado o bien que no llega, realmente es perdida para el local y para todos en general”.

“Nos sentimos totalmente aislados”

Domingo, es propietario de un puesto de comidas rápidas, quien se refiere a la importancia de que lleguen turistas, visitas a la zona, lo que les permite elevar un poco las ventas. Pero debido a los serios problemas de conectividad, el turismo se ha visto notoriamente afectado y a eso se suma lo caro que es poder adquirir los productos para trabajar su emprendimiento.

“Se han notado harto las bajas porque no tenemos barcaza, o sea no tenemos nada en este momento, nos sentimos totalmente aislados. Nosotros dependemos de los turistas, de la gente que llega de afuera, al final nos estamos manteniendo con la gente de aquí del pueblo. También el asunto de los camiones, pagan más, todo es más caro y todos los meses hay que estar pagando factura y eso nos afecta como emprendedores”.

“Para nosotros es una segunda pandemia”

Genoveva Viegas, integrante del gremio del turismo y propietaria de un local en las cercanías de la plaza de Chile Chico, enfatizó en lo preocupante que es para quienes trabajan en cabañas, residenciales, hospedajes, cafés, restaurantes y otros servicios, lo que está ocurriendo con la conectividad.

“Estamos muy molestos el gremio del turismo, porque nos afecta de manera directa, ya que, estamos en diciembre y el año pasado comenzamos en octubre la temporada turística. Estamos sin gente, las calles vacías, es muy poco el turista que está llegando, porque al no haber barcaza, al no haber conectividad lacustre de manera continua y mayor cantidad en las barcazas, esto nos afecta. Estamos con una barcaza pequeña, que se ha echado a perder, con menos viajes, ahora en diciembre empieza un horario que es sumamente perjudicial también para nosotros. Esto para nosotros es una segunda pandemia”.

El Concejal Mario Figueroa, comentó entre otras cosas, el alto precio que se paga por el litro de combustible en Chile Chico, lo que encarece aún más los costos de los fletes, la mercadería y que finalmente impacta el bolsillo de las familias de la ciudad del sol.

“Hemos estado conversando con amigos transportistas, el precio del combustible supera los 1.400 pesos, por lo cual, hacer la ruta 7 con empalme con la transversal 265 allá en Guadal y retornar a Chile Chico, considerando, además, el paso Las Llaves, una zona de riesgo, las condiciones del camino que no son las mejores, la verdad es que, contribuye a que suba el precio del flete, por ende, de la mercadería, de la canasta básica y con un impacto directo en las familias”.

Durante la tarde de este viernes, vecinos, transportistas locales, comerciantes y la comunidad llegó hasta el acceso al paso fronterizo Jeinimeni, con el fin de manifestarse y de esta forma dar cuenta del malestar de la ciudadanía en torno a los constantes problemas de conectividad y la ausencia de barcazas que aseguren el traslado por el lago en condiciones óptimas y seguras, exigiendo que se cumplan los compromisos del Gobierno, como que, la Tehuelche vuelva a navegar en este mes de diciembre.

Al lugar de la protesta llegaron autoridades locales y provinciales, quienes escucharon el malestar de la comunidad, los que aseguran continuarán manifestándose hasta que existan soluciones concretas a la demanda que ya se arrastra por más de 3 años.