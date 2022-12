Con participación de las máximas autoridades de la región, incluyendo Parlamentarios, Alcaldes, Consejeros regionales y Secretarios Regionales Ministeriales, entre otros, se desarrolló el pasado jueves la Jornada de información y diálogo organizada por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) para dar a conocer los avances y metas del Plan de Emergencia Habitacional de Gobierno, poniendo énfasis en los datos regionales, provinciales y comunales.

Coyhaique.- El encuentro se basó en una presentación a cargo de la Seremi de Vivienda, Paulina Ruz; el Director Regional (S) del Serviu, Eduardo Navarro y la encargada del Plan de Emergencia de la Seremi, Natacha Pot, quienes detallaron la realidad actual, presentando además las metas regionales para el periodo, donde se espera entregar más de 1300 viviendas a través de los diferentes programas del Minvu y sus líneas de acción, y donde adicionalmente se contempla tener al menos 694 viviendas en ejecución en marzo del año 2026.

Para el Delegado Presidencial Regional, Rodrigo Araya, se trata de un tema tremendamente relevante que se abordó con el Ministro Carlos Montes hace ya varios meses, coincidiendo en la necesidad de diversificar las opciones de acceso a la vivienda. “Esto significa que esta no sea sólo la vía tradicional y que siga el proceso y los tiempos que todos conocemos. Hay una presentación sólida de esas alternativas, esos planes, esas opciones diferentes que existe la posibilidad de desarrollar en nuestra región en estos años de Gobierno. Hay un compromiso con una cantidad de viviendas, pero tal como decía nuestra Seremi la ambición es superar esas metas y poder darle una mejor calidad de vida a las distintas familias en todas las comunas de nuestra región”, precisó.

El plan de acción del Ministerio de Vivienda contempla diversas tareas, como resolver el déficit de financiamiento de obras en ejecución o postulación, tema que, para el representante del Gobierno Regional, Oscar del Solar, forma parte de las variables que debemos considerar a corto, mediano y largo plazo. “Los desafíos marcan una meta importante que, si bien ya está medianamente avanzada con las casas que están en construcción, nos mandatan a ver y coordinar cómo se sigue hacia adelante. Nuestras realidades territoriales están claras, tenemos las viviendas de más alto estándar en el país y eso nos pone un piso de calidad que estamos llamados a trabajar para ver como lo sacamos adelante. Una de las acciones más específicas que ha realizado el Gobierno Regional con la Seremi es volver a analizar el actual convenio de colaboración que existe entre ambas unidades y ver desde esa frontera como podemos mover algunas piezas, proyectos que no están muy avanzados o que se deben reemplazar”, advirtió.

Entre las nuevas líneas de acción que incluye el Plan de Emergencia Habitacional destaca el Arriendo a Precio Justo (Coyhaique), el Sistema de Ejecución Directa del Serviu (comuna de Lago Verde), el programa de Autoconstrucción e Industrialización (comuna de Guaitecas), el Programa de Trabajadoras y Trabajadores (Comuna de Aysén) y la gestión de terrenos para proyectos habitacionales (Banco de suelos para toda la región), a lo que se suma la necesidad de potenciar la coordinación intersectorial para las diferentes etapas del proceso.

En ese contexto la Seremi de Vivienda, Paulina Ruz, se mostró optimista de cumplir los objetivos trazados, sobre todo cuando han visto una excelente disposición de los otros actores involucrados, tanto del sector público como privado. “En cuanto a los principales desafíos tenemos el recuperar el rol del Estado en cuanto al diseño y planificación de la política habitacional del país, también trabajar con otros entes, como lo hemos estado haciendo con el Gobierno Regional, con los municipios a través de los alcaldes que son fundamentales para nosotros y también con el resto de los ministerios donde a través de nuestro sello de Plan de Emergencia Habitacional podemos acelerar los procesos para que las familias puedan garantizar su derecho a la vivienda digna y adecuada”, indicó.

Por otra parte, el Presidente de la Asociación Regional de Municipalidades (Aremu), el alcalde de Río Ibáñez, Marcelo Santana, agradeció la invitación a ser parte de esta gran tarea enfocada sobre todo en las familias que más lo necesitan, que son justamente las que llegan a las municipalidades. “Allí cada municipio liderado por su alcalde aglomera esa demanda, formamos ese comité, se realiza el trabajo más social, pero obviamente se necesitan de instrumentos especiales, se necesita también de la gestión coordinada no solo con el Ministerio de Vivienda sino con el Ministerio de Bienes Nacionales para la disponibilidad de terrenos, que sean además adecuados para la construcción, por lo tanto se nos vienen tiempos de mucho trabajo y como alcaldes estamos a completa disposición de la Seremi y del Ministerio de Vivienda para sacar adelante este desafío que es no sólo de un ministerio sino de toda la región”, afirmó.

Otros puntos destacados a nivel regional para afrontar los desafíos del Plan de Emergencia Habitacional son la solución para cerca de 200 familias que hoy viven en campamentos, el avance en las etapas del Plan Urbano Habitacional Escuela Agrícola de Coyhaique y la atención especial a las comunas más alejadas o con mayores dificultades, como Cochrane, Guaitecas, Tortel y Lago Verde.