La iniciativa tiene por objetivo mejorar la comunicación con los pacientes que presenten alguna condición y/o discapacidad que impida una comunicación verbal efectiva.

Coyhaique.- En el marco del Día internacional de las personas con discapacidad, que se conmemoró este sábado 03 de diciembre, comenzó la puesta en marcha de “Pictogramas inclusivos” en la Urgencia Pediátrica del Hospital Regional Coyhaique, iniciativa que tiene por objetivo mejorar la comunicación con los pacientes que presenten alguna condición y/o discapacidad que impida una comunicación verbal efectiva, como por ejemplo niños TEA o sordos.

Los pictogramas son sistemas aumentativos y alternativos de comunicación, es decir, formas de expresión diferentes del lenguaje hablado que tienen como objetivo aumentar el nivel de expresión (aumentativo) y/o compensar (alternativo) las dificultades de comunicación que presentan algunas personas.

En este caso, se habilitaron los boxes de atención de la Urgencia Pediátrica con un semáforo del dolor, mapa corporal del tamaño de un niño, y sets de 88 pictogramas portátiles para cada sala, los que además fueron trabajados en conjunto con la agrupación TEAcompañamos, que reúne a padres, familiares, amigos y personas con diagnóstico o sospecha de Trastorno del Espectro Autista de la región de Aysén, quienes también son miembros del Consejo de Desarrollo Hospitalario del HRC.

“Estamos marcando un hito en la Urgencia Pediátrica con una serie de pictrogramas destinados a los niños, para que éstos puedan identificar de mejor manera dónde sienten dolor y los procedimientos que se les realizarán. De esta manera se produce una entrada al proceso de atención mucho más amigable y cercana, con mayor éxito en su diagnóstico y tratamiento”, indicó el director (S) del Servicio de Salud Aysén, Claudio Arriagada.

¿Dónde estoy? ¿Dónde me duele? ¿Qué me harán? Son algunas de las interrogantes que se pretende aclarar mediante estos pictogramas, que pretenden ser un aporte en el proceso de atención de nuestros pacientes más pequeños. En efecto, es un insumo que también permitirá que los niños que aún no tienen un manejo adecuado del lenguaje (menores de 3 años) también puedan tener una mejor experiencia en el único hospital de alta complejidad de la región de Aysén.

“Queremos acercarnos más a la comunidad y mejorar la atención con nuestros pacientes tanto adultos como pediátricos. Este es un proceso donde estamos día a día trabajando, y quizás una de las cosas positivas que nos trajo la pandemia fue segregar las urgencias, lo que ha permitido que la atención sea mucho más personalizada y enfocada a un grupo etario determinado, con la calidez y cordialidad que implica. Buscamos hacer sentir a la comunidad regional bien recibida en nuestro hospital”, sostuvo el director (S) del HRC, Dr. Daniel Jara.

El director del HRC hizo hincapié en que esta no es la única iniciativa pensada en mejorar la atención de los pacientes con discapacidad, sino también comenzará prontamente el funcionamiento de una pantalla en el servicio de Urgencia Adulto que permitirá que los pacientes sordos puedan saber, mediante la pantalla, cuando están siendo llamados para ser atendidos, puesto que al no escuchar su nombre, muchas veces pierden su turno.

En ese sentido, Claudia Bilbao, presidenta de TEAcompañamos, destacó la génesis de esta iniciativa, que surge mediante un trabajo conjunto entre la sociedad civil organizada y el equipo del Hospital Regional Coyhaique.

“Esto nos parece fundamental, no sólo pensando en nuestros niños neurodivergentes, sino también en la discapacidad. Es un hito, y además ha sido una iniciativa colaborativa, de participación ciudadana en conjunto con quienes ejercen la gran labor de aliviar el dolor de nuestros niños. Los padres también estarán más aliviados, ya que pueden explicarle de mejor manera a sus hijos qué les pasa. Este es un espacio muy acogedor que se agradece profundamente”, expresó Claudia Bilbao.

Por su parte, el jefe de la Urgencia Pediátrica del HRC, Dr. Rodrigo Verdugo, destacó que esta iniciativa mejorará sin duda la comunicación entre los pacientes, sus padres y el personal clínico, resolviendo de mejor manera su requerimiento de salud.

“Nuestro servicio de urgencia atiende una población de aproximadamente 28 mil consultas al año, es decir, prácticamente la totalidad de los niños menores de 15 años que hay en la región. Dentro de eso, hay un porcentaje cada vez mayor de niños que presentan algún tipo de trastorno, discapacidad o simplemente son diferentes, por lo que tenemos que idear instancias pertinentes para ellos”, precisó el Dr. Verdugo.