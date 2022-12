Con la finalidad de aportar al desarrollo de la comuna de Aysén a través del turismo, AquaChile hizo entrega de un tótem turístico que se instaló en el centro neurálgico de la ciudad de Puerto Aysén: la plaza de Armas.

Aysén.- Esta iniciativa se enmarca en el convenio de colaboración suscrito hace un año por AquaChile con la Cámara de Turismo de Puerto Aysén e impulsado por el PER Turismo y apoyado por la Municipalidad de Puerto Aysén.

El tótem considera 3 mapas: uno de la región, otro de Puerto Aysén y el último del circuito y atractivo turístico “La ruta del Agua”. Además, tiene un código QR que consolida la oferta gastronómica y hotelera de la ciudad de Puerto Aysén.

En la actividad de entrega del tótem participaron Marco Coñuecar, alcalde (s); los concejales de la comuna de Aysén Tatiana Villarroel, Silvia Klagges y Jorge Figueroa; el presidente de la Cámara de Turismo de Puerto Aysén, Edgardo Avello; el presidente de Emporcha, Enrique Runin; el gerente de Comunidades de AquaChile, Francisco Sandoval, entre otros invitados. Incluso estuvieron algunos turistas que pudieron acceder a la información mediante el código QR. La actividad finalizó con una degustación de ceviche para la comunidad.

“Para la comuna siempre es motivo de alegría el poder inaugurar diferente infraestructura, como en este caso un tótem informativo, que permite darle un mejor servicio a los turistas que llegan a Aysén. Estamos felices, aquí hay un trabajo colaborativo entre PER Turismo, la Cámara de Turismo, AquaChile y el Municipio y creo que cuando todos nos sumamos para acciones positivas, siempre el resultado va a ser muy bueno. Estoy muy contento, estos son espacios que tenemos que cuidar y triplicar, así que esperamos tener más tótems informativos en diferentes puntos de Aysén”, afirmó el alcalde (s), Marco Coñuecar.

En tanto, la concejala Tatiana Villarroel explicó que está “contenta que se realice este tipo de gestión de la empresa privada, con el municipio, la Cámara de Turismo y PER Turismo, que viene a favorecer al turista que llega a nuestra comuna, donde no solamente se dén a conocer los lagos, ríos y cascadas, sino también la parte productiva de nuestra comuna que es importante potenciar en estos tiempos. Esta fue una aprobación que hubo por parte del concejo municipal, del cual soy parte. Para nosotros es importante también que la empresa privada pueda invertir en beneficiar a la comunidad donde se encuentra asentada”.

El presidente de la Cámara de Turismo de Puerto Aysén, Edgardo Avello, comentó: “Es un trabajo que empezamos a hacer en conjunto con AquaChile y la Municipalidad, para ir generando mejores herramientas para que el turista esté más informado cuando esté en nuestra comuna, pero de alguna forma refleja lo que es posible hacer cuando se empieza a trabajar en forma colaborativa. Creo que estos trabajos colaborativos van a hacer crecer el turismo y la imagen de nuestra comuna de una forma que por ahora no somos capaces de comprender. En algun minuto vamos a ser una ruta turística relevante de la mano de nuestra comuna, de nuestras actividades productivas y de nuestra ruta del agua. Así es que creo que es un gran avance este hito, es el puntapié inicial de un trabajo colaborativo de largo plazo”.

A juicio de Ximena Solís, jefa de Relaciones Comunitarias de AquaChile en Aysén, “el turismo tiene gran potencial en Puerto Aysén, por lo que creemos que es importante la colaboración de diversos actores para contribuir al desarrollo de esta actividad”.

AquaChile es el principal productor de salmón en Chile. Elabora productos de la más alta calidad, y lo hace de la mano de una producción responsable con el medio ambiente y cercana con las comunidades vecinas.