Recientemente se denunció que un funcionario del Liceo Raul Broussain Campino habría impedido que un joven de cuarto año medio pueda ser parte en la ceremonia de licenciatura. Según da cuenta la madre del estudiante, Andrea Ramírez, el argumento que le habrían señalado para esto fue que, su hijo portaba un piercing en la ceja.

Puerto Asen.- “La verdad es que, sobretodo triste, muy triste, esto fue el día 11 de noviembre, día de la licenciatura en el liceo Raúl Broussain Campino. Yo fui la primera en llegar del curso de mi hijo a esta actividad. Cuando ya estaba por empezar la ceremonia, va un funcionario y me llama detrás de toda la licenciatura a mi sola, sin mi pareja y estaba este funcionario, con una actividad súper agresiva verbalmente, caminaba de un lado hacia otro y me decía, yo le dije, yo le dije. Fue todo por un piercing de mi hijo, yo le saqué el piercing que tenía en la nariz y él nunca entendió que el piercing que tenía mi hijo en la ceja estaba encargado, así y todo, él no dejó que mi hijo se licencie. O sea, nos jodió a todos psicológicamente”.

Andrea Ramírez, añadió que, la información entregada por el funcionario del liceo fue a solo minutos que comience la ceremonia, por ello, los mismos compañeros de su hijo, quedaron impactados, agregó. “Yo fui la primera en llegar y me llamó cinco minutos antes, hizo entrar a todos los compañeros que quedaron igual, yo los vi, en shock, porque obviamente era uno de sus compañeros que no se iba a poder licenciar con ellos. No lo dejaron entrar y no lo dejó entrar a la licenciatura, así de simple”.

La mamá del joven al cual no habrían dejado licenciarse en el liceo Raúl Broussain Campino, dijo que, con la actitud de un funcionario del establecimiento, no se dimensionó el daño que se provocó en el estudiante y en su familia. “El daño que hacen es terrible, es mi único hijo, es el único nieto de mi papá, mi papá es de tercera edad, ese día estaba enfermo, no pudo ir a recibir la licenciatura y más encima llegamos con esto, mi hijo con mucho llanto, angustia, es terrible. Yo esto no lo había hecho público porque si bien es cierto, mi voz me tiembla todavía, porque la pena es terrible”.

Andrea Ramírez, señaló que luego de este hecho, decidió interponer una denuncia ante la Superintendencia de Educación, agregando su extrañeza en las decisiones que se toman al interior del liceo Raúl Broussain Campino, las que no estarían siendo lideradas por su máxima autoridad, el director.

“Yo fui personalmente a la Superintendencia de Educación a Coyhaique y puse el reclamo, ahora, me llegó un correo donde se supone que el liceo esta en conocimiento de esto. Lo que yo no entiendo igual, se supone que en un liceo quien manda es el director y ese día, en ningún momento este funcionario fue a hablar con el director, nunca, solamente fue agresivo conmigo y con mi hijo, nunca se dirigió al director. Entonces, eso es lo que no entiendo, ¿qué pasa en ese liceo?”.

El hijo de Andrea es trans, por eso, ella cree que esto se trató de un acto discriminatorio y homofóbico.

“Yo estoy segura que es eso (discriminación), porque él es trans, yo creo que es un acto totalmente homofóbico, porque no lo veo de otra manera. ¿Por qué tanta agresión?, ¿por qué decirme cinco minutos antes, si yo estaba hace cuarenta minutos en la licenciatura?, espero que se haga justicia, espero que esto no le vuelva a suceder a ningún niño más, porque el trauma es terrible, no solo para él, sino que, para toda la familia, para las personas que ese día fueron a la licenciatura y que no pudieron ver a mi hijo”.

Nuestro departamento de prensa intentó tener la versión del establecimiento, pero el director del recinto, señaló que por ahora no va a entregar declaraciones, debido a que existe una denuncia ante la Superintendencia de Educación.