Esta semana y luego de vivir nuevos incumplimientos de pago a su labor realizada en el sector de la rotonda norte de Aysén, los ahora, ex trabajadores de la empresa ICA, hicieron público su malestar por el no pago de sus finiquitos, lo mismo que les ocurrió meses anteriores donde no les habían pagado sus remuneraciones, lo que derivó en la paralización de las obras por casi un mes.

Aysen.- La molestia de los ex operarios se evidencio en nuestro medio de comunicación y finalmente durante la jornada del día miércoles, pudieron tener en sus manos los dineros de sus finiquitos, lo que fue confirmado por el Yordhi Formantel.

Desde Vialidad, fue su director regional, Fernando Miranda, quien se refirió a esta situación.

“Nosotros tomamos contacto con la empresa ICA y les hemos pedido información. Ellos nos señalan que los finiquitos se llevaron a cabo el día miércoles 07 de diciembre 2022. Se cancelaron los finiquitos a 7 de 9 de los ex trabajadores, quedando dos ex trabajadores pendientes, pero con los recursos asegurados. Estos dos ex trabajadores de ICA se encontraban fuera de la ciudad de Puerto Aysén, por lo que no pudieron concurrir al lugar para recibir sus pagos, pero han sido informados que sus finiquitos están resguardados para que se acerquen a la Inspección del Trabajo y poder terminar el trámite. Por otro lado, la empresa Ica continúa sus trabajos en la rotonda ubicada en la Ruta 240, sector Puerto Aysén y se ha constatado que tanto las remuneraciones como las cotizaciones de los trabajadores están al día, por lo tanto, esperamos que retomen sus labores esta semana”, indicó la autoridad.