Patricio Borquez afirmó que, ante situaciones de convivencia, los protocolos deben revisarse y adecuarse

Aysen.- El director de educación municipal de Aysén, Patricio Borquez, se refirió a la denuncia en contra del liceo Raúl Broussain Campino, recinto que habría impedido a un joven trans, licenciarse de cuarto año medio, únicamente por tener un piercing en la ceja, el cual, no pudo sacar.

Este hecho fue denunciado ante la Superintendencia de Educación, por la apoderada del estudiante y también se dio cuenta de ello, al director DEM.

“Nos comunicamos con esta apoderada que colocó esta denuncia en la Superintendencia, nosotros no hemos tenido, todavía, información de Superintendencia, estamos a la espera de que nos llegue el libelo en cuestión, para realizar las tareas administrativas que nos corresponden. Lamentar profundamente esta situación y ser cuidadosos porque hay derechos que están en juego, a propósito de niños, niñas y adolescentes”, señaló Patricio Borquez.

El director del departamento de educación municipal, afirmó que, lo importante en este tipo de casos es que, se aclare este u otro caso de la manera más justa. “Y lo que queremos, pensando también en el establecimiento, encaminar por la vereda del juicio justo, que permita esclarecer los hechos ahí ocurridos. Yo me comunique de manera telefónica con la apoderada, quien quedo de venir, no me ha llegado la denuncia por escrito, pero sabemos que el caso está en Superintendencia, que en estos días debiera oficiarnos, para nosotros poder contestar al respecto”.

Borquez, dijo también que, post pandemia, los problemas de convivencia se han hecho notar no solo a nivel regional, sino que también a nivel nacional En ese sentido, el área de convivencia escolar ha estado realizando un trabajo con cada uno de los colegios municipales.

“Es una tarea permanente, de sobremanera la comunidad lo ha visto, no solamente en Aysén sino a nivel nacional, las complejidades de los problemas de convivencia que hemos vivido post pandemia y dentro de ello, los temas de genero son altamente sensibles. Aquí hay un trabajo que ha liderado Pamela Olivares y la unidad de convivencia escolar del DEM con cada uno de los establecimientos. Es necesaria la sensibilización, es necesario los protocolos, pero estamos avanzando en un tema de inclusión, que implica, definitivamente, un cambio cultural. No solamente en nuestras escuelas, sino también, a nivel de sociedad y es un desafío permanente, tanto de este departamento de educación, con el trabajo que realiza la unidad de convivencia, como de las propias unidades educativas”.

Con el fin de que cada situación que afecte a los estudiantes o a cualquier integrante de las comunidades educativas, sea aclarado de la mejor forma, es que, se hace necesario ir revisando y adecuando los protocolos, enfatizó el director DEM de Aysén.

“Siempre el tema de los protocolos, que el mismo Ministerio y Superintendencia nos exige, tienen que ir revisándose y adecuándose, porque aparecen situaciones nuevas, aparecen conflictos que probablemente no estaban determinados tan claramente su resolución en estos protocolos. Y sin duda, que en la medida que nosotros tengamos la información oficial, la denuncia o que la apoderada concurra, porque le corresponde a ella hacernos llegar por escrito a este departamento de educación la denuncia, poder ver en detalle aquello y si es necesario, los protocolos tienen que revisarse. Porque efectivamente, hay cuestiones particulares de las que no siempre estos protocolos se hacen cargo y en ese aspecto, la tarea del DEM, de la unidad de convivencia y de los establecimientos es estar atentos a revisar y hacer los cambios pertinentes”, puntualizó la autoridad.