Uno de los hechos corresponde a un violento robo perpetrado en el sector de El Verdín donde, utilizando la modalidad de falsos PDI, sustrajeron diversas especies en horas de la noche.

Coyhaique.- Diligencias conjuntas entre la Policía de Investigaciones de Chile y el Ministerio Público, permitieron a detectives de la Brigada Investigadora de Robos (BIRO) concretar la detención de una banda criminal, compuesta por dos hombres y dos mujeres, dedicada a cometer diversos delitos contra la propiedad en Coyhaique.

Las personas detenidas son oriundas de Puerto Montt, según expresó el fiscal jefe de Coyhaique, José Moris, en la audiencia de formalización efectuada este sábado. La policía civil logró establecer que la banda habría ingresado a la región el 11 de noviembre, para cometer delitos de robo y hurto.

“Dos imputados fueron formalizados por un robo con violencia, ocurrido en El Verdín el 23 de noviembre y por un robo en lugar no habitado en un local comercial el 2 de diciembre. Además, los cuatro imputados fueron formalizados por receptación de especies de varias tiendas de Coyhaique y Puerto Aysén”, explicó el fiscal José Moris.

Uno de los sujetos fue puesto en prisión preventiva por estos hechos y un segundo también, pero por otra causa pendiente en Puerto Montt. En tanto las imputadas, quienes no tienen antecedentes penales, quedaron sujetas a las medidas cautelares de prohibición de acercarse a las tiendas afectadas y una de ellas, menor de edad, bajo control del Sename por los delitos de receptación.

El Delegado Presidencial de Aysén, Rodrigo Araya, comentó que los resultados son positivos por “la coordinación entre el Ministerio Público y la Policía de Investigaciones, con su Brigada Investigadora de Robos, con respecto a algunos delitos que han tenido connotación pública en nuestra comunidad en las última semanas”.

PATRÓN DELICTUAL

Sobre los hechos investigados, el subprefecto Víctor Toledo, jefe de la BIRO Coyhaique, señaló que, tras diversas concurrencias por el delito de robo, “logramos establecer como patrón delictual que los autores de estos hechos corresponden a una banda criminal dedicada a sustraer especies y dinero en efectivo”.

Uno de los hechos más violentos perpetrado por esta banda criminal corresponde a “un robo con violencia que afectó a un vecino del sector El Verdín, quien dio cuenta que mientras pernoctaba, sujetos desconocidos, haciéndose pasar por funcionarios de la Policía de Investigaciones de Chile, ingresan a su domicilio, portando armas de fuego, con las cuales lo intimidan y golpean, logrando sustraer diversas especies como también dinero en efectivo”, puntualizó el jefe de la brigada especializada.

En un trabajo colaborativo con la Fiscalía y detectives de la Brigada Investigadora de Robos de Puerto Montt, toda vez que el líder de la banda era un sujeto de interés de la Región de Los Lagos, “se logró gestionar una orden de entrada y registro al domicilio particular que establecieron en Coyhaique, la que se llevó a cabo el pasado día jueves, ubicando una importante cantidad de especies que habían sido previamente denunciadas, como también prendas de vestir y cosméticos con sus respectivas etiquetas, lo que acreditó el delito de receptación por el cual fueron formalizados inicialmente”, detalló el subprefecto Víctor Toledo, agregando que las especies incautadas corresponden a productos de cuatro diferentes tiendas de Coyhaique y Puerto Aysén afectadas por hurtos.

Así, gracias a un exhaustivo trabajo de análisis criminal, “nuestros detectives lograron acreditar un robo en lugar no habitado que afectó a un local comercial en la comuna de Coyhaique hace dos semanas atrás, donde sujetos desconocidos sustrajeron aproximadamente tres millones de pesos, pero además se logró acreditar la participación de este grupo delictual en el robo que afectó al vecino del sector El Verdín”, subrayó el jefe de la brigada especializada.

COORDINACIÓN

El Delegado Presidencial Regional, Rodrigo Araya, sostuvo que “esta coordinación es fundamental y es una de las tareas que nuestro Presidente Gabriel Boric y nuestro Gobierno ha impulsado en todo el territorio, ya que la seguridad pública, la seguridad ciudadana, es uno de los ejes fundamentales de la gestión que nos ha encomendado a las delegaciones presidenciales regionales”.

La autoridad agregó que “nosotros tenemos una coordinación permanente a través de un Comité Policial Semanal donde participa la PDI y Carabineros, donde evaluamos los datos de investigación y los resultados de la última semana para establecer nuevas estrategias y también nuestro Plan Regional de Seguridad Pública tiene un factor relevante”. El personero llamó además a la comunidad a utilizar el fono Denuncia Seguro *4242, a fin de denunciar los hechos delictuales.

En tanto, la presidenta de la Cámara de Comercio de Coyhaique, Daysi Mondelo Duhalde, indicó sobre este caso que “se ha dado una buena señal al desbaratar esta banda delictual. Como Cámara de Comercio de Coyhaique valoramos enormemente esta formalización y trabajo realizado por Fiscalía en conjunto con la policía civil”.

La dirigenta gremial efectuó también un llamado a sus pares, al subrayar “la importancia de denunciar y aportar con todos los medios de pruebas, para poder tener estos resultados que hoy vemos”.

Todas las especies ubicadas y recuperadas por la PDI fueron reconocidas por diferentes representantes de locales comerciales de las comunas de Coyhaique y Puerto Aysén las que, por instrucción de la Fiscalía Local de Coyhaique, fueron devueltas a sus denunciantes.