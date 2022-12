El operativo se realizó en conjunto con profesionales del Hospital Regional Coyhaique, donde se realizaron cirugías y controles a pacientes que no tenían atención médica por esta patología hace 3 años.

Coyhaique.- Un total de 50 atenciones y 9 cirugías realizó el equipo de la Fundación Gantz en conjunto con los especialistas del Hospital Regional Coyhaique (HRC), operativo que benefició a niños con fisura labio palatina de toda la región, incluyendo pacientes de Caleta Tortel, Puerto Cisnes, Puerto Aysén y Coyhaique, entre otras localidades de Aysén.

Este operativo contempló la participación de cirujanos pediátricos, anestesistas, cirujanos maxilofaciales, ortodoncistas y odontopediatras, incluyendo también arsenaleras y TENS para apoyo en pabellón.

Debido a la pandemia, estos operativos que se realizaban anualmente en el HRC se detuvieron durante 3 años, lo que provocó un retraso en el tratamiento de muchos pacientes con esta patología, puesto que además hubo muchos usuarios que no se acercaron al hospital a agendar sus controles, situaciones que llevaron a un importante aumento de la lista de espera quirúrgica del único establecimiento de alta complejidad de la región de Aysén.

“Producto de la pandemia hubo atenciones que se cancelaron y en muchos casos había pacientes que les daba susto asistir al hospital. Pretendemos controlarlos a todos y volver a gestionar las cirugías que corresponden”, indicó la Dra. María Eugenia Solís, odontopediatra del HRC, precisando que existen alrededor de 30 niños que no pudieron ser parte de este operativo, quedando pendientes para retomar sus controles durante el primer semestre de 2023.

En tanto, el Dr. Dr. Carlos Giugliano, médico cirujano y vicepresidente ejecutivo de Fundación Gantz, precisó que “hemos pesquisado que en la región de Aysén se han detenido las atenciones y la continuidad de muchos niños, niñas, adolescentes y adultos con secuelas por fisura labio palatina. Debemos retomar la lista de espera tanto de atenciones como cirugías”, precisó el Dr. Carlos Giugliano, médico cirujano y vicepresidente ejecutivo de Fundación Gantz.

El especialista destacó la importancia de dar continuidad a los pacientes, sobre todo a aquellos que no fue posible atender en esta ocasión. En efecto, junto con el equipo del HRC se determinó realizar 2 operativos para el año 2023, que permitan aumentar el número de cirugías. “Hemos pesquisado varios pacientes que requieren que se haga una agenda quirúrgica para los próximos viajes”, sostuvo el Dr. Giugliano.

Por su parte, el Dr. Rodrigo Verdugo, cirujano pediátrico del HRC, destacó el convenio de colaboración con la Fundación Gantz, que se lleva a efecto hace 12 años y que ha permitido que cientos de niños con fisura de labio y paladar puedan ser atendidos, sobre todo considerando que esta patología está cubierta por el GES (Garantías explícitas en salud) e implica una serie de cirugías a lo largo de la vida de estos niños.

“Gracias al apoyo de los directivos del HRC y de la Fundación Gantz, podemos confirmar para el próximo año 2 operativos en Coyhaique, uno en cada semestre, para poder ampliar la cobertura y ponernos al día con lo que hemos perdido en el tiempo de pandemia. Hay aproximadamente 30 niños que faltan para volver a reiniciar sus controles y pretendemos controlarlos a todos en el próximo operativo y gestionar las cirugías respectivas”, indicó el Dr. Verdugo.