Contribuir en la generación de redes entre mujeres migrantes y que conozcan la oferta pública existente en la región de Aysén constituyen los objetivos fundamentales que orientan la gestión de la SEREMI de la Mujer y Equidad de Género con dicha población.

Coyhaique.- El pasado martes 13 de diciembre se realizó en la Sede Comunitaria Villa Divisadero, un importante encuentro entre mujeres migrantes, la SEREMI de la Mujer y la Equidad de Género, la Directora (S) de SERNAMEG, la Directora de Fundación PRODEMU y el Director (S) del Servicio Nacional de Migración; instancia que viene a dar respuesta a diferentes consultas instaladas en encuentro previo con dicha población.

Con respecto al objetivo de esta actividad, la SEREMI de la Mujer, Andrea Mendez Valenzuela, explicó: “Este segundo encuentro emerge como una respuesta a la necesidad que un grupo de mujeres nos manifestó previamente sobre conocer la oferta pública regional y otros asuntos que hemos decidido asumir. Como cartera regional de la mujer nos es fundamental involucrarnos y colaborar en dar respuesta a las necesidades de todas las mujeres que habitan nuestra región, comprendiendo y respetando su diversidad”

“Hemos diseñado encuentros en los que se sientan cómodas, donde prime la cordialidad, la conversación y la cercanía, pues nos interesa, junto con acercar la oferta pública hacia ellas, aportar en la generación de redes de apoyo entre mujeres migrantes. Por ello, en esta segunda oportunidad les hemos pedido que asistan con algún alimento típico de su país para presentarlo y compartir. Con respecto a las autoridades invitadas procuramos que sean sólo tres y que se incorporen a una instancia conversacional y no solamente expositiva” recalcó la Seremi respecto de este tipo de instancias de trabajo y conversación con la comunidad.

Ana Pacheco, mujer originaria de Paraguay, comentó sobre la actividad “La junta que hicieron está muy buena porque de repente los migrantes se sienten muy solos, muy abandonados en otros países; sobre todo, por el hecho de que no conocen las leyes, no conocen las instituciones a las cuales acercarse, no conocen los derechos que tienen. Muy bueno que existan este tipo de acciones por parte del Gobierno”

El Director (S) Servicio Nacional de Migración, Israel Villavicencio Chávez, finalmente se refirió a la relevancia que tiene para la institución este tipo de instancias: “Nos permite acercarnos a aquellas mujeres migrantes que están en nuestra región y que aún no conocen este nuevo servicio, nuestra funcionalidad, la labor que desempeñamos dentro de la región y la forma en que también se pueden acercar a nosotros; entregando la debida asesoría en todos los trámites migratorios que contempla la nueva legislación”.

Finalmente, desde la Seremi de la Mujer y Equidad de Género señalan que para el próximo año se proyectan realizar más encuentros que incorporen a otros servicios y que cuenten con mayor participación de mujeres migrantes.