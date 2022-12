Las mercancías venían ocultas en un vehículo y no fueron declaradas por los pasajeros.

Puerto Cisnes.- Como parte de sus controles habituales de fiscalización, la Administración de Aduana de Puerto Aysén incautó 1.500 cajetillas de cigarrillos que venían escondidas al interior de un vehículo particular en el control de Puerto Cisnes., en la Región de Aysén.

Las mercancías, que no fueron declaradas por los pasajeros, fueron decomisadas luego que funcionarios y funcionarias de esa administración, en base a un análisis y perfilamiento de riesgo, detectaran los cartones de cigarros que se encontraban distribuidos en bolsas plásticas y cajas en la camioneta pick up.

Para el Administrador de la Aduana de Puerto Aysén, Claudio González, “este procedimiento es uno más de los controles que realizamos a diario en los distintos puntos fronterizos de nuestra Región. Fueron nuestros profesionales expertos quienes pudieron detectar esta mercancía oculta en un vehículo que se trasladaba en uno de los transbordadores que llegan hasta nuestra zona”.

Agregó que “esto forma parte de nuestro trabajo de fiscalizar las fronteras de nuestro país. Somos un actor clave en el combate al crimen organizado, por lo que es fundamental estar alertas y seguir realizando nuestras labores con el máximo compromiso con el país y nuestra Región”.

En total, se incautaron 1.500 cajetillas de cigarrillos marca FOX y VIP, con un avalúo de US$4.255. El ocupante del vehículo venía desde la ciudad de Santiago y tenía como destino final Villa O’Higgins.