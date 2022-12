Se trata de la Profilaxis pre exposición, PreP, iniciativa dirigida a grupos de riesgo que mediante controles periódicos y toma de medicamentos, puede lograr un importante descenso en la tasa de contagios por este virus.

Coyhaique.- Un importante avance en el control del VIH en la región de Aysén ha surgido desde el equipo de la Unidad de Atención y Control en Salud Sexual (UNACESS) del Hospital Regional Coyhaique, puesto que desde el mes de diciembre comenzó la implementación del programa de Profilaxis pre Exposición (PreP), iniciativa que se implementó el año 2019 en tres regiones del país y que hoy se extiende a Aysén.

El PreP es un programa dirigido a personas que presentan conductas de riesgo tales como uso infrecuente del preservativo; pareja sexual con VIH que no esté en tratamiento o que, en el caso de estarlo, su carga viral aun es detectable; gran cantidad de parejas sexuales, antecedentes de alguna infección de transmisión sexual (ITS), entre otras, quienes mediante el uso de dos fármacos -concentrados en una sola pastilla-, pueden lograr una profilaxis exitosa y evitar así el aumento de casos de VIH en nuestra región.

“En la región de Aysén tenemos aproximadamente 220 personas viviendo con VIH en control. Las estadísticas nacionales e internacionales demuestran que ese grupo de pacientes son la punta del iceberg de quienes están con VIH y no lo saben. Por lo tanto, esto acerca a una nueva forma de screening, así como también de prevenir que estos pacientes no lleguen a contagiarse de VIH”, explica el inmunólogo del HRC, Dr. Andrés Gaete.

Según relata el especialista, la norma técnica elaborada por el Ministerio de Salud está asociada a controles médicos, exámenes, vacunas y un control periódico que incluye el uso de fármacos para la prevención del VIH, que en el caso de los hospitales públicos, está dirigido a los pacientes Fonasa y Prais.

“La implementación de programas Prep está tomando fuerza en todo el mundo, porque tiene muy buen impacto con respecto a la prevención del VIH. Se habla de más de un 90% en poblaciones de riesgo que siguen las indicaciones y toma de fármacos. Es muy potente con respecto a la prevención”, destacó el Dr. Gaete.

¿Cómo funciona el PreP en el Hospital Coyhaique?

El tratamiento preventivo consiste en dos formatos de uso de fármacos que vienen en una sola pastilla, existiendo 2 formas de tomarlo, dependiendo del perfil de riesgo que tenga el paciente. Además, contempla información acerca de las medidas de barrera, educación y también exámenes periódicos de otras enfermedades de transmisión sexual asociado a la vacunación preventiva de ITS en el grupo de riesgo que es parte del programa PreP.

“La primera consulta se hace a través de la matrona de UNACESS. Una vez que el paciente ingresa, se le solicitan exámenes y va a controles médicos periódicos. El proceso dura desde que el usuario con factores de riesgo ingresa hasta que en algún momento decide dejarlo o aparece positivo para el VIH. En ese caso, hay que cambiar el tratamiento”, precisa el inmunólogo del HRC.

Quienes estén interesados en ser parte de este programa gratuito, deben contactarse directamente al teléfono 67 2 262088 de lunes a viernes entre las 16.00 y 17.00 horas (horario exclusivo para este grupo de pacientes), o al correo electrónico poliets@saludaysen.cl