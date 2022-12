El personal policial será desplegado en servicios focalizados en las diez comunas de la región de Aysén, en tanto que las autoridades apelaron a la responsabilidad y al autocuidado en estas fechas.

Coyhaique.- Cerca de 80 carabineros estarán destinados a reforzar la seguridad mediante servicios focalizados orientados a las rutinas comerciales, residenciales y rutas de acceso en las diferentes comunas de la región, siendo este el objetivo del “Plan tranquila navidad, año nuevo seguro”, lanzado esta mañana por Carabineros y autoridades regionales en la Plaza Mirador Río Simpson en la ciudad de Coyhaique.

La actividad reunió una formación de personal del servicio en la población con apoyo de diversas unidades especialidades, sumado a la presencia de autoridades encabezadas por el Delegado Presidencial Regional de Aysén, Rodrigo Araya Morales; el Jefe de Zona de Carabineros Aysén, General Patricio Javier Santos Poblete; el Coordinador Regional de Seguridad Pública, Cristóbal Barceló Veas; el Jefe de la Región Policial de Aysén de la PDI, Prefecto Luis Torralba Ramírez y la Seremi de Transportes y Telecomunicaciones, Claudia Cantero Delgado.

Mejores condiciones de seguridad

El Delegado Presidencial Regional de Aysén, Rodrigo Araya Morales, indicó que lo anterior es parte de un trabajo coordinado entre las instituciones relacionadas con la seguridad, con el propósito de brindar las mejores condiciones de cara a las festividades de fin de año.

“Tenemos la dotación de carabineros que va a estar trabajando en el territorio –desplegados en terreno- justamente para brindar esa seguridad desde el punto de vista del comercio. Vamos a tener controles respecto al transporte y desde el punto de vista sanitario, para evitar que el comercio ilegal o el transporte irregular pueda causar algún daño a las familias de nuestra comunidad”, expresó la autoridad.

“Hacemos un llamado a las conductas de cuidado (…) llamamos a la gente a beber con moderación, no conducir si han bebido. Son medidas básicas y que permiten terminar el año en muy buenas condiciones y contentas como debiera ser en estas semanas en adelante”, añadió.

Llamado a moderar comportamiento

Por su parte del Jefe de Zona de Carabineros Aysén, General Patricio Javier Santos Poblete, indicó que tanto la Institución de orden y seguridad como la totalidad de la agencia pública que participa dentro del control social formal (el cual comienza cuando el control informal -que desarrollan las familias y grupos de referencia- dejó de hacerlo), está coordinada para velar por la seguridad de la comunidad en estas fiestas.

“Los problemas que tenemos a fin de año están derivados de dinámicas sociales donde existe ingesta alcohólica o actos que terminan siendo imprudentes. (…) Este plan integra a toda la agencia pública y esto es coherente con el plan nacional de seguridad pública que impulsa el Gobierno. A nivel nacional estamos dedicados y abocados a focalizar los esfuerzos –en este caso- dentro de las rutinas comerciales y posteriormente al inicio del periodo estival”, manifestó el Jefe de Zona.

A dos semanas de concluir el presente año, el General de Carabineros Aysén, indicó que desde enero a la fecha han sido detenidas cerca de 2.900 personas en flagrancia en la región, de las cuales el 50% presenta algún vínculo con la ingesta de alcohol. Asimismo, se han desarrollado 140 mil controles a la fecha.

El año recién pasado -durante las festividades de fin de año- Carabineros detuvo a 80 personas por diferentes delitos y materializó 3.800 controles preventivos.

“Carabineros previene controlando. A través del control descubrimos personas conduciendo en estado de ebriedad, rutinas de drogas, armas circulando en la comunidad y, solo este año a más de 480 personas con órdenes judiciales pendientes”.

Lo principal es pedir la ayuda de la comunidad, en moderar su comportamiento, privilegiar la reflexión, la construcción de familia y desde ahí propender a una sociedad mejor.

“Como carabineros desplegamos para este servicio cerca de 80 efectivos en las principales comunas (…) y los demás destacamentos que cubren el despliegue operativo en las distintas provincias, lo van a hacer con recursos propios. Estos recursos van a estar avocados a las dinámicas de comercio, transporte, turismo y también en lugares residenciales, a fomentar aquellas rutinas que sean más bien de control y fiscalización para detectar en forma oportuna aquellas desviaciones que puedan derivar en delitos”, profundizó el General Santos.

Autocuidado

Asimismo el Jefe de la Región Policial de Aysén de la PDI, Prefecto Luis Torralba Ramírez indicó que las personas deben tener una conducta que permita tener una navidad segura y un año nuevo sin inconvenientes.

“Recomendar a las personas el autocuidado, contar con la cantidad necesaria de dinero para poder hacer la compra en lugar de no portar demasiado circulante. Es importante comprar en sitios de internet seguros, en el comercio establecido, permitiendo disminuir el mercado de bienes robados, teniendo así la posibilidad de optar a algún tipo de recambio o beneficio desde la casa comercial y no usar juguetes en mal estado o que sus componentes no sean apropiados para la salud”, enfatizó.

El Prefecto de la PDI llamó a la comunidad a dialogar con los vecinos, y tener un buen vivir, previniendo el robo en lugar habitado o destinado a la habitación, pudiendo disfrutar en familia y construir un mejor país.

Por su parte el Coordinador Regional de Seguridad Pública, Cristóbal Barceló Veas, instó a la comunidad a denunciar de manera gratuita y anónima la ocurrencia de delitos a través del fono denuncia seguro *4242, con la finalidad de realizar las intervenciones y procesos investigativos correspondientes para derivar los antecedentes a los tribunales de justicia.