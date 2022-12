El instrumento que no influye en la obtención de beneficios, vuelve tras 5 años a ser presencial y considera en su aplicación medidas sanitarias y de seguridad.

Coyhaique.- Con el eslogan “Con tus respuestas construimos Chile” se invitó a la comunidad a participar de la encuesta de Caracterización Socioeconómica (Casen) 2022, principal instrumento para el diseño y evaluación de la política social del país que se está aplicando desde este 1° noviembre y hasta el 31 de enero del 2023. Según las autoridades regionales el avance regional es más alto que la media nacional, no obstante existe una tasa de rechazo que se espera revertir entendiendo que este “es el único instrumento post pandemia que mide la pobreza multidimensional y que vuelve a ser presencial después del 2017 y su última aplicación telefónica en el 2020”.

Rodrigo Araya, Delegado Presidencial de la Región de Aysén, explicó que la importancia de este instrumento que es aplicado cada 2 o 3 años y que va en su 15ª versión en nuestro país radica en que permite retratar e identificar la pobreza multidimensional que existe en Chile. “Esta es una encuesta que se está realizando en todo el país y en nuestro territorio considera a 2070 familias que deben ser encuestadas y que tiene como característica especial, a diferencia de la aplicada el 2020 de manera telefónica, el que vuelve a ser presencial al igual que la del 2017 para poder contar con información más fidedigna posible y para eso es imprescindible que las personas sepan de la importancia de esta encuesta, abran sus puestas y participen de ella”.

Por su parte, Karina Acevedo Auad, Seremi de Desarrollo Social y Familia de Aysén, enfatizó que esta es la encuesta “madre” para toda la generación de políticas públicas a nivel país y que levanta todas las características socioeconómicas y las diferentes dimensiones de la pobreza en Chile. “Por eso le pedimos a la comunidad que abra sus puertas, va a llegar un encuestador con credencial y tablet debidamente identificados, si aún tiene dudas puede ingresar a www.casen2022.cl el RUT del encuestador. Es sumamente importante que la comunidad sepa que este es un instrumento estadístico anónimo, no tiene que ver con el Registro Social de Hogares y no tiene relación alguna con la obtención o pérdida de un beneficio, sino que se utiliza para diseñar las políticas públicas de nuestro país”.

En esa misma línea, Tatiana Pla, Seremi de Gobierno de la Región de Aysén, reitero que la encuesta de caracterización socioeconómica nacional no posee representatividad comunal y mide factores de nuestra sociedad en su conjunto, diferenciando zonas geográficas urbanas y rurales además de niveles regionales, permitiendo así planificar los próximos años de esfuerzos fiscales. “Hay protocolos sanitarios respecto a la aplicación, no es obligatorio el ingreso a su hogar e incluso se puede solicitar las credenciales, lo importante que nuestra comunidad esté tranquila y sepa que las personas que levantan la información son encuestadores oficiales preparados para impartir la encuesta”.

Finalmente, cabe destacar que la CASEN sirve para evaluar el impacto de la política social: estimar la cobertura, la focalización y la distribución del gasto fiscal de los principales programas sociales y que en nuestro país la realiza el Ministerio de Desarrollo Social y Familia con los organismos ejecutores como el INE, la Universidad de Chile, Cadem, entre otros y, que a diferencia al 2020 y plena pandemia, la aplicación de la encuesta Casen 2022 se realizará de manera presencial y confidencial, sujeta al secreto estadístico regido por la Ley N°17.374.