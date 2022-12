En el caso de la compra de juguetes, el llamado es a revisar y exigir el etiquetado de los productos , respetar las edades para los que fueron diseñados. Mientras que para la adquisición y compra de productos alimenticios, se reitera la importancia de preferir el comercio establecido.

Coyhaique.- Con el objetivo de resguardar la salud de los niños y niñas que durante las próximas festividades recibirán regalos en esta navidad, la Seremi de Salud Aysén está reforzando las fiscalizaciones en los locales que realizan la comercialización de juguetes en la región, donde el principal objetivo es que cuenten con la rotulación y etiquetado informando sobre las características de cada producto.

Así lo pudo corroborar la Seremi de Salud Aysén, Carmen Monsalve, durante una fiscalización efectuada a Comercial Casa Laibe en la ciudad de Coyhaique, donde la Autoridad Sanitaria reiteró la importancia que la comunidad prefiere la adquisición de juguetes en locales establecidos. “Es importante mantener siempre la fiscalización de juguetes, sobretodo en este período porque se viene navidad y hay un mayor movimiento de este tipo de productos, nosotros en este período aplicamos el Decreto 114 que es el reglamento de los juguetes seguros, donde se busca resguardar la seguridad de los niños en navidad, con el objetivo que los padres o adultos que adquieren estos productos se fijen detenidamente en las indicaciones que deben estar impresas en cada juguete, el etiquetado claro y en español, las indicaciones de edad, si trae o no partes pequeñas, etc. Esto es bien importante porque elegir un regalo inadecuado para un menor puede traer consigo resultados negativos como el riesgo de asfixia, de manera que a través de estas indicaciones puedan darse cuenta que es un juguete seguro para los menores”.

CONTENIDO FUNDAMENTAL DE LA ETIQUETA:

• Nombre del producto (cuando éste no sea fácilmente identificable).

• Nombre o razón social y domicilio del fabricante o importador.

• País de origen.

• Leyenda o símbolo que indique la edad del usuario recomendada por el fabricante.

• Advertencia “USAR BAJO VIGILANCIA DE UN ADULTO” (cuando sea necesaria esta advertencia).

• Juguetes peligrosos para niños MENORES DE 3 AÑOS deben llevar advertencia: “NO APROPIADO PARA MENORES DE 3 AÑOS”.

• Juguetes Especiales: juegos químicos, modelos para armar, etc., deben tener instructivos en español, además del etiquetado correspondiente.

Fiscalización de Alimentos

Dentro de las acciones que también se intensifican durante fin de año, esta la inspección de los locales que comercializan alimentos asociados a estas festividades de navidad y año nuevo, como la venta de galletas o pan de pascua, por nombrar algunos.

Tal como lo explicó el Fiscalizador de la Unidad de Alimentos de la Seremi de Salud, Humberto Godoy. “La recomendación más importante a la comunidad es que la comunidad consuma alimentos de locales que sean autorizados por esta seremi, ya que periódicamente se realizan fiscalizaciones en distintos locales para asegurar el cumplimiento del reglamento sanitario de los alimentos. Además, las puertas de la seremi de salud están abiertas para las personas que deseen consultar o recibir asesoría cuando quieran vender alimentos”.

En este contexto, la Seremi de Salud indicó que estas fiscalizaciones, no solamente se realizan durante este período del año, ya que son un refuerzo de las normativas que regulan a los locales que comercializan productos alimenticios para el consumo humano. “Aquí se busca que cumplan con las normativas vigentes, cuidando así la salud de la comunidad en productos donde se puede observar un aumento de su consumo en estas fiestas, como lo es la elaboración y venta de pan de pascua”.

Finalmente, cabe señalar que al momento de comprar un producto y observa alguna anormalidad asociada a su elaboración o que se encuentre en mal estado, la comunidad puede contactarse directamente a la seremi de salud a través de su página web donde puede realizar su reclamo o denuncia en forma oportuna, ingresando al sitio web www.minsal.cl/OIRS/