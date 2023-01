Carabineros previene controlando y da inicio a un trabajo focalizado en zonas urbanas, efectuando controles en rutas, previendo accidentes, actuando en flagrancia junto con disuadir conductas que pudiesen derivar en hechos lamentables.

Carabineros ha iniciado un amplio despliegue de servicios tanto en zonas urbanas como en las rutas de la región de Aysén, con la finalidad de efectuar servicios de control y fiscalización, orientados a actuar ante situaciones de flagrancia, inconductas y prevenir la ocurrencia de delitos o hechos lamentables en esta fecha.

“Ad portas del año nuevo, vamos a insistir en nuestros refuerzos, cerca de 30 carabineros van a reforzar la seguridad tanto en las comunas de Coyhaique, Aysén y en los principales puntos turísticos de la región, de tal forma de controlar y disuadir algunas conductas que pudiesen derivar en hechos que posteriormente lamentamos”, expresó el Jefe de Zona de Carabineros Aysén, General Patricio Javier Santos Poblete.

El trabajo apunta a brindar las condiciones de seguridad necesarias para garantizar que las personas puedan desarrollar sus actividades sin temor a ser víctimas de delito.

“Carabineros previene controlando. Vamos a desplegar todos los medios disponibles de tal forma de contribuir a través de la disuasión y el control –que desarrollan nuestros carabineros- a la prevención de la comisión de delitos y a que las personas dentro de la región puedan tener jornadas de paz y tranquilidad”, añadió.

El Oficial General reiteró el llamado a la comunidad y a quienes nos visitan a mantener las medidas de autocuidado, verificar todas aquellas condiciones que eviten ser participantes activos en incendios forestales o elementos que dañen el patrimonio medioambiental.

Carabineros instó a quienes tengan proyectado salir de casa, a planificar su salida, evitando anunciar la ausencia del hogar a través de redes sociales.

Si bebes, no conduzcas o cede las llaves. En los desplazamientos hazlo siempre a una velocidad razonable y prudente, respetando la señalética vial y no realices maniobras de adelantamiento en zonas no permitidas.

Si viajas con niños menores de hasta 9 años, estos deben ir en sistemas de retención infantil y hasta los 12 años deben viajar en los asientos posteriores.

Usa cinturón de seguridad y no revises ni hables por celular mientras conduces.

Cuida lo que más amas, no expongas tu seguridad, la de los tuyos y la de los demás.