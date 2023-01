Desde la institución evaluaron en aproximadamente 5 millones de pesos los daños. Existen registros en las cámaras de seguridad que identificarían a los involucrados en el accidente.

Puerto Aysen.- Daños de consideración en el acceso principal al cuartel de la Segunda Compañía de Bomberos provocó una camioneta, que a primeras horas de 1 enero impactó frontis del recinto bomberil, destruyendo parte importante de los portones de acceso a la sala de máquinas, ocasionando también daños en un carro y en la camioneta recién entregada para el grupo GERSA.

“Por la irresponsabilidad en el volante, en este caso de un conductor a alta velocidad impactó lo que es el acceso a la sala de máquinas del cuartel de la Segunda Compañía de Bomberos, ocasionando los daños en los portones y daños al material mayor que gracias a Dios no fue mucho. Daños también a la pintura de la camioneta que nos habían entregado hace un par de días, con un avaluó aproximadamente de 5 millones de pesos los daños que se produjeron”, informó el Superintendente del Cuerpo de Bomberos de Aysén, Arturo Loaiza.

Respecto a quienes viajaban en la camioneta a la hora del accidente, el directivo de Bomberos, agregó que, “todos los antecedentes están en manos de Carabineros, se hizo la denuncia correspondiente, hay registros de las cámaras de seguridad que tenemos. Entre comillas podemos decir que fue un accidente con suerte, porque fue de alta energía y la cantidad de ocupantes, alrededor de 5 personas entre hombres y mujeres, se veían todos adultos. Entre toda la desgracia un accidente con suerte porque no se vieron lesionados al minuto, salieron todos de la camioneta, se ven en las cámaras, se identifican quienes son, nosotros no sabemos la identidad, pero eso, quedo en manos de Carabineros”.

El Superintendente del Cuerpo de Bomberos de Aysén, Arturo Loaiza, informó que, por ahora, intentaran reparar de manera provisoria con los medios que posee la institución el daño ocasionado al cuartel de la Segunda Compañía. Reiterando el llamado a los conductores y a toda la comunidad, a tomar todos los resguardos para evitar un accidente.