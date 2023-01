La Autoridad Marítima se refirió a los sectores habilitados para el baño en la región de Aysén, siendo hasta ahora, la playa “Medialuna” de Puerto Cisnes, la única que se encuentra en proceso de habilitación. En Puerto Aysén, Bahía Acantilada, al momento, no cuenta con las autorizaciones para funcionar como área habilitada.

Aysén.- “Hasta el momento la única playa que está en proceso de habilitación, como playa apta para el baño, es la playa Medialuna ubicada en Puerto Cisnes, esta sería la única en la región de Aysén, donde la gente podrá acudir y bañarse, ya que, contará con las medidas de seguridad, salvavidas y va a estar delimitada, donde la gente podrá hacer uso de este espacio”, señaló el Gobernador Marítimo (s) de Aysén, Capitán Héctor Rojas.

La autoridad marítima, añadió que el resto de las playas que hay en la región, podrán ser ocupadas como “solaneras”, al no estar aptas para el baño.

“El resto de las playas, solamente van a poder ser ocupadas como solaneras, van a ser playas no aptas para el baño, debido a que no se han habilitado como tal, no cuentan con salvavidas ni medidas de seguridad. Por lo tanto, es importante, hacer un llamado a las medidas de autoprotección, es importante que los padres estén constantemente supervisando a sus niños que no se bañen en ríos, lagos o en el mar, donde no hay playas habilitadas, debido a las fuertes corrientes, sobre todo en los ríos de esta región”.

El capitán Rojas, afirmó también que, “es importante que se informen en todas las aplicaciones que tenemos, existe la página www.137.cl, donde salen una serie de medidas de seguridad que pueden salvarles las vidas. Hay gente que va a vacacionar a otras regiones del país, por lo tanto, estas medidas también son válidas. Además, existe una aplicación que se llama, playas habilitadas, donde pueden ver a lo largo de todo Chile las playas que se encuentran habilitadas en la costa de nuestro país. En último término, también es importante señalar, el uso del chaleco salvavidas para las actividades náutico recreativas”.

Respecto al sector de Bahía Acantilada, ubica en las cercanías de Puerto Aysén, playa que el verano del año 2022 estuvo operativa, este año no ocurrió así. Al respecto, el Gobernador Marítimo (s), dijo que, “esta es una playa que cuenta con las características naturales para que pueda ser habilitada, sin embargo, este año no hubo interesados para este efecto. Por lo tanto, Bahía Acantilada, solo va a ser utilizada como playa solanera, no estaría apta para el baño y volvemos al tema de la autoprotección”.

Finalmente, el Capitán Héctor Rojas, señaló que como autoridad marítima estarán atentos a colaborar las emergencias que puedan sucintarse en algún afluente de la región.