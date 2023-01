Según un estudio de la Universidad del Desarrollo y Caja Los Héroes, 564 habitantes de la zona están en este listado, de los cuales 319 son personas mayores. Se trata de la decimotercera región en escala de proporción a nivel nacional.

Aysén.- Con el objetivo de evidenciar la realidad de las personas mayores que se encuentran en listas de espera por patologías GES y No GES, el programa de Conocimiento e Investigación en Personas Mayores (CIPEM), publicó un estudio donde se refleja que más de dos millones de personas mayores se encuentran en lista de espera, ya sea para alguna atención médica como para una intervención quirúrgica.

Estas listas funcionan como un registro para aquellas personas que se encuentran esperando la provisión de alguna prestación de salud, GES o No GES. La primera hace referencia a diagnósticos de alguna de las 85 patologías determinadas por ley y que se encuentran a la espera de atención o cirugía ya teniendo un diagnóstico. Por otro lado, las listas de espera No GES consideran todas las atenciones e intervenciones quirúrgicas que están fuera del grupo GES.

El informe elaborado por la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo y Caja Los Héroes, consideró los registros hasta el 30 de septiembre del año 2022 del informe de Garantías de Oportunidad GES Retrasadas y No GES.

En el caso de la Región de Aysén, el estudio concluye que existen 564 personas en listas de espera GES, donde el 57% es mayor de 60 años, es decir 319 personas. Por otro lado, 1.154 habitantes de la región se encuentran en lista de espera para someterse a alguna intervención quirúrgica.

A nivel nacional, el estudio evidenció que, de las 70.363 personas que se encuentran en lista de espera por una patología GES, el 68% (47.554 personas) es mayor de 60 años. De ellos un 10,4% corresponde a quienes tienen entre 60 y 64 años, y un 28,4% (13.356) son mayores de 80 años, siendo este el subgrupo más grande.

Al respecto, el director Académico de CIPEM, Mauricio Apablaza, aseguró que “los desafíos de cortísimo plazo requieren un esfuerzo no solo financiero, sino que por sobre todo administrativo y organizacional de los prestadores de salud. La cooperación publico privada y la extensión de horarios parecen ser alternativas razonables y en proceso de implementación por la autoridad”. Sin embargo, el investigador también señala: “hay dos desafíos cruciales de mediano y largo plazo derivados de este informe. El primero tiene que ver con la depuración y focalización de las listas de espera en las personas que más lo necesitan, usualmente adultos mayores. Para esto, nuevas tecnologías pueden proveer un apoyo relevante. Por último, en el largo plazo, para un país que envejece a pasos acelerados, la formación en capital humano es crucial, específicamente, especialistas en la atención y cuidado de los adultos mayores.”

Una cifra alarmante refleja que durante enero y junio del 2021, 18.962 personas fallecieron mientras esperaban alguna atención de especialidad o cirugía No GES. De este total, el 74,6% correspondía a personas de 65 años o más.

En esa misma línea y respecto a las listas de espera por patologías GES, fallecieron 1.732 personas. De ellas, 88,1% (1.526) eran personas mayores y el 38,9% tenía sobre 80 años. Por otro lado, el estudio evidencia que de las más de 320 mil personas que se encuentran a la espera de recibir alguna intervención quirúrgica, 26,5% tienen 65 años o más.

Qué es CIPEM

El Programa de Conocimiento e Investigación en Personas Mayores (CIPEM) es una instancia impulsada por la Universidad del Desarrollo y la Caja de Compensación Los Héroes que busca generar conocimiento en ámbitos que permitan contribuir a mejorar la calidad de vida de los adultos mayores, apuntando a ser un aporte a la creación de políticas públicas y a la generación de herramientas que impacten positivamente en temas como salud, transporte, empleo, situaciones de dependencia o recreación, entre otros.