Un despliegue de recursos humanos y logísticos mantiene Carabineros de Chile en la región de Aysén, con la finalidad de resguardar la seguridad durante el periodo estival como parte de la estrategia desarrollada en el contexto del Plan Verano Seguro.

Aysén.- Diligencias efectuadas por personal de Carabineros en Puerto Cisnes culminaron con la detención de dos personas –de sexo femenino y masculino respectivamente- tras una denuncia que daba cuenta de un delito de robo en lugar habitado en el transcurso de la madrugada del lunes.

En otro hecho, Carabineros de Puerto Aysén detuvo a un sujeto de 23 años de edad quien -tras ser sorprendido por un ciudadano en momentos en que intentaba ingresar a un vehículo estacionado en la vía pública- extrajo un elemento cortante desde entre sus vestimentas, profiriendo amenazas de muerte.

El aprehendido registra antecedentes anteriores por los delitos de robo con intimidación, daños simples, lesiones menos graves, receptación y porte de arma blanca, entre otros.

Órdenes de detención vigente

En Coyhaique por su parte Carabineros mantiene un servicio permanente de resguardo en el sector central de la ciudad de Coyhaique -en apoyo al despliegue territorial de la 1ra. Comisaría- con la finalidad de actuar en flagrancia y prevenir la ocurrencia de delitos.

Pasadas las 20:00 horas del lunes, Carabineros efectuó un control de identidad a un sujeto de 20 años –al interior de un sitio eriazo- instante en que al verificar los antecedentes, el personal se percató que éste registraba una orden de detención vigente emanada desde el Juzgado de Garantía de Coyhaique por el delito de robo en lugar no habitado, siendo detenido y derivado a la audiencia de control de detención.

Cabe consignar que el sujeto registra 13 detenciones anteriores, entre las que destacan robo en bienes nacionales de uso público, robo en lugar no habitado, daños, hurto, robo de vehículo motorizado y microtráfico, entre otras.

Paralelamente, esta mañana, Carabineros mientras efectuaba controles a personas en el centro de la ciudad de Coyhaique, al verificar los antecedentes de dos ciudadanos advirtieron que uno de ellos registraba una orden de detención vigente por conducción en estado de ebriedad, en tanto que un segundo individuo al ser controlado por el personal, arrojó que mantenía una orden de aprehensión pendiente por el delito de lesiones menos graves, emanadas desde el Juzgado de Garantía de Puerto Aysén.

No obstante lo anterior, es dable hacer presente que el segundo de los aprehendidos registra 22 detenciones anteriores por los delitos de violencia intrafamiliar, daños, hurto, robo en lugar no habitado, infracción a la ley de drogas y porte de arma blanca, entre otros.

Durante la presente temporada estival, Carabineros mantiene servicios de fiscalización y control a lo largo de las rutas, localidades y comunas de la región de Aysén, con la finalidad de prevenir la ocurrencia de delitos, internación de sustancias prohibidas al territorio, actuar en flagrancia, resguardando así la seguridad y la tranquilidad tanto de la comunidad residente como de quienes nos visitan.