En la Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos de la Cámara de Diputados y Diputadas, en el marco de la discusión para modificar la Ley General de Pesca, se aprobó por mayoría de los presentes una indicación presentada por los diputados Mauro González, Héctor Barría y Jaime Sáez —todos de Los Lagos—, que obligaría legalmente a Aysén a tener un plan de manejo para la extracción de recursos bentónicos desde su territorio en conjunto con la Décima Región.

Coyhaique.- La Gobernadora Regional de Aysén, Andrea Macías Palma, rechazó rotundamente lo aprobado en la Comisión de Pesca, argumentando que lo único que propicia es el enfrentamiento entre pescadores de ambas regiones. “Cuando las pesquerías están agotadas es porque, precisamente, no se ha hecho un manejo sustentable a diferencia de lo que hemos intentado hacer como región, por lo tanto, no es justo y no corresponde, que conflictos sociales y políticos de otros territorios se resuelvan con los recursos de la Región de Aysén. En ese sentido, vamos a hacer una defensa irrestricta, vamos a proteger nuestros recursos pesqueros”, dijo la primera autoridad regional.

En el inciso quinto del artículo 50 de la propuesta original del Gobierno, como leyó textual el parlamentario Miguel Ángel Calisto en la comisión, se señala que: “podrá extenderse el área de operaciones de los pescadores artesanales de la región contigua, cuando estos realicen frecuentemente actividades pesqueras en otra región. Para establecer esta excepción, se deberá efectuar a través del procedimiento contemplado en los planes de manejo”.

Además, establece que esta operación será “con el acuerdo de los pescadores artesanales involucrados…”, posibilitando un sentido de autonomía y pertenencia regional, tanto en el plan de manejo como en la naturaleza de los recursos y de su extracción.

Mientras que la moción de los diputados González, Barría y Sáez añade a este inciso que: “sin perjuicio de lo anterior, la extracción de los recursos erizos, luga y almeja en la Región de Aysén considerará las unidades extractivas de recursos bentónicos de la Región de Los Lagos conforme al plan de manejo que se establezca para ambas regiones”.

Sobre esta modificación, que impone la existencia de un plan de manejo conjunto entre ambas regiones para explotar el territorio marítimo de Aysén, el presidente de la Asociación “Aysén Mar Sustentable”, Renato Flores, recalcó la gravedad de la situación, puntualizando que “aquí no es una cuestión de mala voluntad. No quedan más erizos, no quedan más recursos en la región, están agotados (…) nosotros estamos muy cansados de esto, porque con todos los gobiernos nos pasa lo mismo: tenemos que salir a la calle a defender nuestros recursos, porque no nos queda otra alternativa”.

En la comuna de Guaitecas también hay preocupación luego de que sus habitantes se enteraran de los cambios realizados por los parlamentarios. Los pescadores y pescadoras artesanales de la Región de Aysén han enfatizado en el desarrollo del uso, extracción responsable y sustentable de los recursos.

“Creemos que lo que se aprobó ayer en la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados apuntan a una depredación, apuntan a un abuso de poder, apuntan a una falta de respeto brutal a todas las comunidades que vivimos en este territorio, por lo tanto, vamos a estar haciendo seguimiento (…) siempre dijimos que la Ley Bentónica estaba arreglada para una región que ya no supo cuidar sus recursos pesqueros y hoy día se pretende depredar lo poco que queda en Aysén”, dijo Daniel Caniullan, dirigente pescador artesanal, presidente de la comunidad Puwapi y miembro del Comité Bentónico de la Región de Aysén. El que además expresó que “esto sería el exterminio de la pesca artesanal, una cultura milenaria que existe en el territorio de Guaitecas”.

A través del subsecretario de Pesca y Acuicultura (Subpesca), Julio Salas, el Ejecutivo se comprometió a enviar una indicación transitoria, para que los acuerdos que se produzcan entre las regiones y entre los pescadores sean respetados. No obstante, y dado todo lo anterior, el problema se traspasaría al Plan de Manejo de la Zonas Contiguas.

Cabe mencionar que durante el mes de diciembre de 2022, la Gobernadora Regional de Aysén, Andrea Macías Palma, se reunió con las y los pescadores de su territorio, logrando un acuerdo que establecía, entre otras cosas, el “velar por la regionalización de la totalidad de los recursos pesqueros, al igual que el resto de las regiones, para todos los recursos pesqueros y bentónicos”, punto al que se agrega que “la descentralización también debe avanzar con las regiones, las atribuciones sobre el uso y cuidado de los recursos marinos”.

La Gobernadora expresó que en la Región de Aysén el sector debe continuar su desarrollo de manera sustentable y sostenible. “Toda vez que las indicaciones presentadas por los diputados de la Región de Los Lagos van absolutamente en contra del acuerdo que hemos firmado como región, donde están representados los intereses de los pescadores artesanales, que hemos dicho con mucha fuerza que debemos avanzar hacia la regionalización de los recursos. En este sentido, nosotros esperamos que la discusión se profundice, que los territorios sean escuchados”.