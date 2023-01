Ante los últimos hechos difundido por redes sociales que dan cuenta de la sustracción de especies desde el interior de algunos vehículos en la ciudad de Coyhaique, la Policía de Investigaciones de Chile, a través de la Brigada Investigadora de Robos (BIRO) Coyhaique, realizó un llamado a permanecer en alerta y a mantener medidas de autocuidado para evitar la comisión de delitos contra la propiedad.

Coyhaique.- Sobre esto, el subprefecto Víctor Toledo, jefe de la brigada especializada, señaló que “a raíz de una denuncia cursada en este complejo policial, se tomó conocimiento de la sustracción de diferentes especies desde el interior de un vehículo que se encontraba estacionado en el frontis de un domicilio en la comuna de Coyhaique. Tras efectuar las primeras diligencias, se estableció que a lo menos tres vehículos sufrieron las mismas consecuencias”.

Ante este tipo de situaciones y para evitar que se tornen recurrentes durante esta temporada estival en la Patagonia, el jefe de la BIRO Coyhaique realizó un llamado a la ciudadanía a denunciar estos hechos, indicando que “en el Complejo Policial Coyhaique se pueden efectuar las respectivas denuncias, mecanismo fundamental para comenzar los procesos investigativos en coordinación con el Ministerio Público”.

Además, el subprefecto Víctor Toledo recalcó que en estas vacaciones “las recomendaciones siempre son a mantener el autocuidado de nuestras pertenencias, no debemos dejar especies de valor al interior de los vehículos, verificar que estos queden debidamente cerrados a cualquier hora del día”.

Por otro lado, el jefe de la brigada especializada entregó consejos para resguardar el hogar, precisando que “para quienes dejen sus inmuebles sin moradores, la recomendación es no mantener cantidades importantes de dinero en efectivo en los domicilios, privilegiando el uso de entidades bancarias”, esto debido a algunos hechos delictuales que han ocurrido en la comuna y que continúan en investigación.

Asimismo, algunas otras recomendaciones son revisar la seguridad de puertas, ventanas y portones, mantener una buena iluminación en los ingresos, llevar registro con los principales bienes, como número de serie y fotografías de televisores, computadores, teléfonos celulares, etc. Ante la ausencia de los moradores del inmueble, encargar a un conocido o familiar el retiro de correspondencia, riego y encendido de luces, además, generar lazos de comunicación con los vecinos, avisando en caso de vacaciones o viaje.

Finalmente, el oficial policial recomendó lo siguiente: “también es importante que los transeúntes en sus desplazamientos tomen las medidas de resguardo necesarias para evitar ser víctima de delitos”, recalcando que “siempre es importante mantener el autocuidado”.

En caso de ser víctima de algún delito contra la propiedad, denuncia en los complejos policiales de la PDI, ubicados en Calle Dos N°086 en Coyhaique y en Calle Carrera 731 en Puerto Aysén.