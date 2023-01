Un recorrido por la obra del compositor alemán, Johann Sebastian Bach, que culminó con la interpretación de la popular ranchera “mate amargo”, fue la presentación en Puerto Aysén del reconocido concertista brasilero, Matías de Oliveira Pinto, acompañado por la destacada música regional, Magdalena Rosas.

Puerto Aysén.- Instancia enmarcada en el proyecto “Bach en la Ruta Austral”, que por estos días tiene a los músicos recorriendo las diversas localidades de la región en esta gira itinerante que busca acercar la cultura a los habitantes de todo Aysén.

En este sentido, tras la presentación -que tuvo lugar en dependencias de la Biblioteca Pública-, Matías De Oliveira señaló que “fue una linda tarde en este regreso a Puerto Aysén, el público muy atento, participativo, respetuoso. Es segunda vez que estoy acá y me siento muy cómodo. La ciudad me gusta, la gente me gusta, por lo que hacer música aquí es maravilloso”.

“El programa de música en esta comuna, liderado por Patricia Araya, es tremendo, muy completo. Es tan importante la cultura, la música, para el cuerpo y la mente. Para la salud mental, para el estado anímico, así que mis felicitaciones sinceras a la comuna por este gran trabajo con niños y jóvenes ayseninos”, agregó De Oliveira Pinto, quien recorre el mundo dando cuenta de su talento en el instrumento de cuerda.

Niños, jóvenes y adultos hicieron eco del llamado cultural, disfrutando por casi 90 minutos de diversas piezas musicales, a través de la magistral interpretación de los dos reconocidos profesores de música y violonchelistas. Concierto que contó, además, con una rica retroalimentación con el público asistente, quienes pudieron conversar con el brasilero afincado en Alemania, respecto a dudas e inquietudes sobre su vocación, formación, experiencia y trayectoria en el ámbito de la música.

De esta manera, por segundo año consecutivo Aysén cuenta con la presencia de De Oliveira Pinto. Visita que el alcalde de la comuna, Julio Uribe Alvarado, agradeció relevando que, sin duda, será fuente de inspiración y admiración para todos los niños y jóvenes que integran la unidad de Orquestas Escolares de la Dirección de Educación Municipal, liderada por su directora, Patricia Araya, y que en estos últimos años se ha consolidado como uno de los principales sellos de la educación aysenina.

Patagonia Chelo-Fest 2023

“Contentos de estar nuevamente en Aysén, vino mucha gente pese al horario que podría resultar complejo por temas laborales, así que felices de poder compartir nuestra experiencia, nuestro cariño por la música. Este es un gran esfuerzo que realizamos pero con mucho amor”, indicó Magdalena Rosas, directora de la escuela de Música y Artes Integradas de Coyhaique.

La también directora ejecutiva del Festival Internacional de Violonchelos Patagonia Chelo-Fest aprovechó de invitar a toda la comunidad para que sea partícipe del certamen, que tendrá lugar durante la última semana de enero.

Iniciativa que en esta nueva edición contará con la presentación de maestros de distintos puntos del orbe, como son Chile, Alemania, Suiza, España, Brasil y Japón; en que además están invitados todos los niños y jóvenes, así como quienes aman la música orquestada.

“Con todo el cariño del mundo los invitamos a ser parte de Patagonia Chelo-Fest, que este año estará increíble. Además de tremendos maestros, tendremos a alumnos de Argentina, Colombia, por supuesto, estarán nuestros niños de Aysén, Cochrane y Coyhaique. Así que será muy entretenido porque se van a encontrar niños de una misma edad, de distintas partes del mundo, y conocerán a músicos con grandes trayectorias y experiencias. Será totalmente enriquecedor”, culminó Magdalena Rosas.