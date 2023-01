Un nuevo móvil de emergencia tiene el Hospital Dr. Leopoldo Ortega de Chile Chico, luego que en el centro de salud recibiera una nueva ambulancia, durante la ceremonia donde estuvieron presentes diversas autoridades regionales y locales.

Chile Chico.- La secretaria del Consejo Consultivo de Salud, Cecilia Ordoñez Lemus, llegó hasta el lugar para participar de la actividad y ver la adquisición, donde destacó la relevancia del medio de transporte adquirido. “¿Qué significa para nosotros como comunidad? Un gran avance, pues una ambulancia era muy poco para nosotros por la calidad de los caminos y si había un accidente en carretera o en las rutas de la comuna, quedábamos sin una ambulancia para atender cualquier emergencia de la comunidad”, expresó.

El nuevo móvil cuenta con camilla retráctil con anclaje de seguridad, camillas auxiliares con kit de tablas espinales, silla de ruedas plegables, sistema de oxígeno portátil, bomba de aspiración portátil, portasuero, Kit de inmovilizadores y de resucitadores (Adulto, Pediátrico y Neonatal), Fonendoscopio, entre otro equipamiento sanitario.

Como acto simbólico la Gobernadora Regional, Andrea Macías Palma, entregó las llaves al chofer del vehículo, Juan Pinto Durán. “Esta es una reposición que es parte del convenio de programación que tenemos con el sector salud, donde el Gobierno Regional está apoyando fuertemente, por una parte, todo lo que tiene que ver con infraestructura de APS, pero también con la reposición de las ambulancias”, acotó.

La adquisición de este vehículo, equipado con elementos que facilitarán el trabajo de las y los funcionarios dedicados a la respuesta ante emergencias, se enmarca en un programa mayor de renovación de ambulancias que actualmente planifica el Servicio de Salud Aysén con la colaboración del Gobierno Regional.

“Quiero agradecer el apoyo del Gobierno Regional, porque con coordinación nos permite adquirir este vehículo que era muy importante para el Hospital. Este no es un esfuerzo aislado, se adquirieron dos ambulancias con fondos sectoriales en 2022, esta es la tercera con recursos del FNDR, y proyectamos adquirir 19 ambulancia más este año y el año siguiente”, recalcó el Director (s) del Servicio de Salud Aysén, Mauricio Cortés Molina.

El vehículo, es una ambulancia básica, con tracción 4×4 para poder transitar en los complejos caminos de la comuna de Chile Chico durante los 365 días del año, y su adquisición fue financiada a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional del GORE Aysén.

“Viene a resolver la reposición de un vehículo tremendamente importante para la comunidad. El hospital ahora cuenta dos ambulancias modernas, de buen nivel, donde pueden prestar atenciones de transporte, de traslado de personas con una muy buena calidad y es parte de lo que para nuestro gobierno, nuestro Presidente Gabriel Boric es tremendamente importante ”, dijo el Delegado Presidencial Regional (DPR), Rodrigo Araya.

El Gobierno Regional de Aysén se ha transformado en el principal socio estratégico del Servicio de Salud en particular y del sector en general, para cumplir con el objetivo de entregar atenciones más dignas, oportunas y accesibles a todas y todos los chilenos, sin importar su lugar de residencia.

Para la Secretaria Regional Ministerial (Seremi) de Salud Aysén, Carmen Gloria Monsalve Gómez, quien se desempeñó como directora del establecimiento, este vehículo “significa muchas cosas buenas, es mejorar las condiciones que tienen los equipos para trabajar en situaciones de emergencia y, sobre todo, en este Hospital que tiene una situación de aislamiento súper particular. Es un avance concreto en el desafío de nuestro Gobierno de mejorar la resolutividad de nuestros territorios”.

La ambulancia entregada en Chile Chico, implicó una inversión superior a los 111 millones de pesos financiada por el Gobierno Regional de Aysén, a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), y es el primero de tres móviles de similares características que reforzarán el trabajo desarrollado por los Hospitales Comunitarios.