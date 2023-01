Hace 7 años que no había usuarios de la región de Aysén que se realizaran este importante procedimiento, mediante el cual estos pacientes dejarán de ser dializados.

Aysén.- “Siempre quise ser donante de mi hijo, para que él tenga una mejor calidad de vida. Cuando Nicolás comenzó a dializarse fue muy difícil, porque fue de un rato para otro. Tenía 2 riñones malos”, cuenta María Jaqueline Talcao, quien a sus 44 años, se convirtió en donante de su hijo Nicolás, uno de los dos pacientes de la región de Aysén que en las últimas semanas fueron trasplantados de riñón en el Hospital Base de Valdivia.

A fines de 2022, un paciente de Coyhaique y otro de Puerto Aysén -el primero mediante un donante cadáver y el segundo con donante vivo- fueron beneficiados con un trasplante de riñón, hito que se enmarca dentro de la reactivación del programa de procuramiento y trasplante del Hospital Regional Coyhaique, siendo los primeros pacientes de la región de Aysén en ser trasplantados en los últimos 7 años.

“Son muy muy buenas noticias para estos pacientes, ya que la vida les cambia totalmente: su expectativa de vida es distinta, y su calidad de vida mejora. Sin duda el mejor tratamiento para la enfermedad renal crónica en etapa 5 es el trasplante”, expresó el Dr. Waldo Bernales, nefrólogo del Hospital Regional Coyhaique, quien también cumple funciones en el Hospital de Puerto Aysén.

El especialista hizo hincapié en que en el caso de los pacientes trasplantados, éstos no deben volver a dializarse, hecho que no sólo mejora el estado de salud, sino también la calidad de vida e incluso su sobrevida, es decir, podrían vivir muchos años más. “Se olvidan de la diálisis. Si el injerto funciona bien, no se dializan más. Ya no tienen que venir 3 veces a la semana al hospital o realizarse peritoneo diálisis todas las noches en sus casas”, precisó.

En el caso de Nicolás Catelican Talcao, a los 18 años le diagnosticaron insuficiencia renal crónica, época en que comenzó a dializarse. “Me fallaron los 2 riñones de una. Cuando llevaba 5 años en diálisis, se dio la posibilidad de estudio para trasplante”, relata este joven de 25 años.

Según cuenta Nicolás, no tener que dializarse le ha cambiado la vida. “Era 3 veces a la semana, 4 horas, por 7 años, en donde se notó el desgaste de todo lo que conlleva estar en diálisis. Todo gracias a esta mujer, que me dio su riñón y todo cambió. Han pasado 2 meses, pero se ha notado el cambio en todo sentido: tengo la libertad de salir, viajar y las restricciones de alimentación son menos”, señala, recalcando que, gracias a su madre, ha vuelto a nacer. “Han pasado muchas cosas positivas gracias al riñón que me dio mi mamá”.

DONACIÓN DE ÓRGANOS

El año 2019, Chile registró la tasa más alta de trasplantes realizados en la historia nacional, alcanzando un total de 533. Lamentablemente y producto de la pandemia, esta cifra cayó estrepitosamente en los años 2020 (358) y 2021 (355), sin poder recuperar aun lo avanzado en materia de procuramiento de órganos. En la actualidad y de acuerdo a los datos del Ministerio de Salud, hay 2.394 personas en lista de espera para trasplante.

En el caso de la región de Aysén, actualmente hay cerca de 130 pacientes con falla renal crónica que tienen como única opción la diálisis, y entre un 20% y 30% de éstos, están completando el estudio de pre trasplante.

“No todos los pacientes son candidatos a trasplante. Por ejemplo, pacientes que llevan mucho tiempo en diálisis, que tienen arterias muy dañadas o que está muy frágiles. Si bien la edad no es determinante, sí lo son las condiciones en que está el paciente. Los mejores candidatos a trasplante son aquellas personas que tienen poco tiempo en diálisis y con menos carga cardiovascular”, explica el nefrólogo Waldo Bernales.

Por su parte, Angélica Cerda, enfermera coordinadora de procuramiento de órganos del HRC, hace hincapié en que el programa nacional de donación de trasplante está sumamente normado, por lo que el llamado es a conversar este tema en familia, y estar conscientes de que todos podemos ser eventuales donantes y/o trasplantados.

“No se pueden procurar los órganos de nadie si no ha habido una conversación con el familiar más cercano. Nunca se hace sin consentimiento de un tercero, que debe ser un familiar directo y cercano. Lo más importante para avanzar a nivel nacional, es que esta conversación se tenga antes, y que ojalá todos pudiéramos saber si nuestros seres queridos quieren ser donantes”, explica la coordinadora de procuramiento de órganos del HRC, agregando que “si yo mejoro la vida de un individuo, posiblemente esa persona va a requerir menos cuidados y menos gastos incluso desde el sistema de salud”.

Para más información sobre donación y trasplante, visita https://yodonovida.minsal.cl/