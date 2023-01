En una emotiva ceremonia, con presencia de la comunidad, las y los funcionarios y autoridades regionales y provinciales, se desarrolló, en calle Las Camelias de Puerto Guadal, la entrega de terreno para la ejecución del proyecto de “Reposición de la Posta de Salud Rural”, que permitirá a esta localidad de la cuenca del Lago General Carrera contar con un establecimiento asistencial moderno y que cumpla con las expectativas de vecinas y vecinos.

Puerto Guadal.- Este es un proyecto de larga data, impulsado por la propia comunidad y que ha contado con el apoyo del Subdepartamento de Recursos Físicos del Servicio de Salud Aysén. “Esta idea surgió a raíz de problemas de salud que tuvieron vecinos, entre ellos un fallecimiento por infarto, ahí empezamos a trabajar y a solicitar por la necesidad de mejores espacios en la Posta. Era un sueño, un propósito que teníamos y ahora podemos decir meta cumplida cuando me queda un año para dejar mi cargo dirigencial”, dijo Alicia Vera Gatica, Vicepresidenta de la J.J.V.V. N°8 de Puerto Guadal.

En la misma línea, desde el Servicio de Salud destacaron la importancia de mejorar las prestaciones en localidades rurales de la región.

Hernán Barrientos Hernández, Subdirector de Gestión Asistencial del SSA, indicó que “este es un tremendo hito, que nos permite proyectar de mejor forma una salud más oportuna, de calidad, digna para Guadal. Tenemos un tremendo compromiso con la Atención Primaria y Rural, porque son los pilares para poder tener una mejor salud para toda la población”.

Los últimos días han traído buenas noticias para la comuna de Chile Chico y la provincia, el lunes se entregó una nueva ambulancia y ahora se comienza a concretar la nueva posta para Puerto Guadal.

“Este tipo de iniciativas son claves y lo que tenemos que destacar es el trabajo en conjunto y coordinado entre todos los sectores. En este sentido, el Gobierno Regional de Aysén, con sus aportes, es fundamental para lograr objetivos como la reposición o construcción de nuevas postas”, comentó Cristóbal Barceló Veas, Delegado Presidencial Provincial de General Carrera

Este proyecto está inserto en el Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas e implicó una inversión superior a los 1.100 millones de pesos del FNDR del Gobierno Regional de Aysén.

“Para el Gobierno Regional, es de suma importancia poder trabajar con y desde los territorios, apoyando sus demandas. El compromiso se mantiene diariamente, como siempre lo indica nuestra Gobernadora, y la salud es fundamental para el desarrollo de las comunidades”, Nélida Muñoz Vargas, Representante Territorial de la Gobernadora Andrea Macías

Este tipo de iniciativas cuenta con el apoyo transversal de las y los Consejeros Regionales, de diferentes partidos de Gobierno y Oposición, quienes han puesto por delante el bien común por sobre otro tipo de intereses.

“Es a lo que estamos invitados todos, autoridades electas y designadas, tenemos un mandato presidencial que nos llama a trabajar de manera colaborativa, el sesgo para avanzar en mejoras no sirve y aquí todos tenemos que ser parte y no puede haber personas que, si se beneficien y otras no, aquí hay un bien común y como gobierno estamos tratando de avanzar hacia el bienestar de la comunidad”, señaló la Seremi de Salud, Carmen Gloria Monsalve Gómez.

La nueva Posta de Salud Rural de Puerto Guadal contará con una construcción de 429,8 metros cuadrados, superando ampliamente al recinto actual, brindando mejores espacios y equipamiento para el desempeño de técnicos y profesionales y para todas las personas de la localidad.