Ante el creciente número de personas que cruzan la frontera por los pasos fronterizos habilitados en la región, la Policía de Investigaciones de Chile informó que se encuentra disponible el trámite digital para obtener el salvoconducto, documento que habilita a su titular para salir el territorio nacional, conforme a las disposiciones establecidas en la legislación, por aquellos pasos fronterizos que no son controlados por la PDI.

Coyhaique.- Al respecto, el jefe subrogante del Departamento de Migraciones y Policía Internacional Coyhaique, subcomisario Pablo Soto, señaló que “este es un documento otorgado por el área de Migraciones y Policía Internacional, en el cual se acredita que una persona no tiene impedimentos para salir del territorio nacional por los pasos fronterizos donde no hay presencia de la Policía de Investigaciones de Chile”.

Asimismo, el subcomisario Pablo Soto indicó que “se trata de un formulario de salvoconducto para viaje al extranjero que está dirigido a chilenos, extranjeros residentes y extranjeros con permanencia transitoria, que no tiene costo, ya que el trámite es gratuito”.

Sobre los requisitos, el oficial policial de la unidad especializada puntualizó que “para poder salir, las personas no deben estar sujetas a ningún tipo de arraigo judicial u otras medidas cautelares que impidan su salida del país, además, deben contar con un documento de identidad válido y vigente, ya sea cédula de identidad o pasaporte”.

Del mismo modo, se debe mantener un correo electrónico porque será el medio a través del cual recibirá el salvoconducto, cuya solicitud se realizar en https://pdivirtual.cerofilas.gob.cl/, debiendo ingresar los datos requeridos.

Como recomendación, el subcomisario Pablo Soto precisó que “este trámite debe ser solicitado por cada persona que va a salir del país y debe ser tramitado con un mínimo cinco días hábiles antes de la fecha de salida”. Una vez obtenido el documento, “éste tendrá una validez solo para el día indicado en la solicitud de salida”, durante las 24 horas.

Finalmente, el jefe (s) del Departamento de Migraciones y Policía Internacional Coyhaique enfatizó que la digitalización de este documento tan recurrente en la región de Aysén “facilita el trámite para aquellas personas que se encuentran en localidades más apartadas de la región, que estaban imposibilitadas de realizar la diligencia de manera presencial, favoreciendo la validación de la documentación en línea para llevar a cabo un proceso más expedito”, lo que va en línea con el proceso de modernización del Estado y la transformación digital de la PDI.