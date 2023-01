“Durante el viernes 20 de Enero, en Puerto Aysén y junto al Previene Aysén, se realizó Lanzamiento de la Campaña Verano #MODOPREVENCIÓN”

Aysén.- El Director Regional (s) del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol Senda Carlos Jara Neguel, acompañado de la Coordinadora del programa comunal Senda Previene Aysén. Hicieron el lanzamiento de la campaña de SENDA Región de Aysén: verano Modo Prevención, iniciativa que contó con diversos niños, niñas y adolescentes que participan en la limpieza de la Playa Península, actividad que se llevó a cabo en una tarde recreativa, con actividades para compartir y distraerse.

Esta iniciativa se desarrolló en Puerto Aysén, en la rivera del río Aysén y tuvo como objetivo concientizar y sensibilizar sobre el buen uso del tiempo libre a los niños, niñas y adolescentes, además, del cuidado de los espacios de recreación que se pueden utilizar durante el verano.

Por su parte, el Director Regional (s) señaló: “El verano es ideal para participar en actividades en nuestros barrios y en la comunidad en general, tales como, practicar deportes, participar en festivales culturales o incluso practicar nuevas habilidades que nos ayuden a crecer. Hay muchas alternativas y que se disfrutan mejor cuando estamos con todos nuestros sentidos”.

OBJETIVOS DE LA CAMPAÑA

En niños, niñas, adolescentes y jóvenes el objetivo es reforzar las habilidades personales y sociales para que resistan la presión de los pares y del ambiente por consumir drogas. Según las cifras de la encuesta Juventud y Bienestar de Senda 2022, el 62,9% de los adolescentes dice que uno de sus amigos ha bebido alcohol. El 45,2% dice que al menos uno de sus amigos se ha emborrachado y el 41,8% admite que uno de sus amigos ha consumido marihuana.

Otro objetivo es promover alternativas al alcohol y otras drogas mediante reforzar el uso positivo del tiempo libre y promover estilos de vida saludables. Las cifras indican que el 45,2% realiza actividades físicas menos de 2 veces por semana, el 29,4% pasa al menos 3 horas diarias jugando videojuegos y el 60% pasa al menos 3 horas en redes sociales.

Por otra parte, en padres y adultos significativos el objetivo es motivar el diálogo con los hijos/adolescentes sobre el tema drogas. El 56,5% dice que es fácil/muy fácil conversar temas personales con sus padres, madres o adultos cuidadores. El 83,6% declara que sus padres saben con quién está cuando sale de noche. El 95% reconoce que sus padres se preocuparían si se emborracha. Por otra parte, el objetivo es invitar a adultos a no normalizar el uso de alcohol y otras drogas frente a niños, niñas y adolescentes. El 82,8% reconoce que ni su padre, madre o adultos se emborracharon el último mes.

5 CONSEJOS PARA ACTIVAR TU MODO PREVENCIÓN

· Usa bien tu tiempo libre. Involúcrate y participa en las actividades de tu barrio o comunidad.

· Haz valer tus decisiones. Recuerda que la mayoría de los adolescentes no consume alcohol ni otras drogas.

· Actúa con todos tus sentidos. El alcohol y las otras drogas afectan tu capacidad de tomar decisiones.

· Sin alcohol es mejor. Prefiere las bebidas sin alcohol. Son más saludables y no te exponen a riesgos.

· Evita normalizar el alcohol y otras drogas ante niños, niñas y adolescentes.

La campaña #ModoPrevención de Senda, se centrará en la entrega de información en diversos lugares de recreación y fiestas costumbristas que existen a lo largo del país.

Para mayor información puedes ingresar www.senda.gob.cl o seguir las redes sociales de Senda Aysén.