Este miércoles el Presidente de la República, Gabriel Boric Font, llegó hasta el Gobierno Regional de Aysén para reunirse en primera instancia con la Gobernadora Regional de Aysén, Andrea Macías Palma. En este espacio, la primera autoridad regional expuso ante el mandatario y enfatizó en temáticas de salud, conectividad, educación, vivienda, abordando además lo que será el nuevo Plan de Desarrollo de Zonas de Extremas.

Coyhaique.- También participaron de esta instancia el Ministro de Obras Públicas, Juan Carlos García, el Delegado Presidencial Regional, Rodrigo Araya, y el Subsecretario de Redes Asistenciales, Fernando Araos. “Tuvimos la oportunidad de conversar para plantear algunos temas que tienen que ver con la región, abocados principalmente a conectividad, por otra parte, a lo que ocurre con salud, a la necesidad que tenemos de inversión en temas de educación, pensando en que los niños, niñas y adolescentes no son sólo el futuro, son el presente, y hoy hay que invertir en aquello para poder avanzar en mayores niveles de desarrollo”, detalló la Gobernadora Regional.

En cuanto al nuevo Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas (PEDZE), que ahora será englobado por una política nacional, dejando de lado su carácter transitorio, la Gobernadora Andrea Macías Palma requirió que esta estrategia partiera con una inyección de recursos potente para dar respuesta efectiva a las demandas de las comunidades.

Sobre este punto, y tras participar luego de un encuentro con los alcaldes y las y los delegados provinciales de la región, el Presidente firmó frente a la prensa, acompañado de la Gobernadora Regional, el ministro, los subsecretarios y las autoridades regionales, el decreto para que el desarrollo de las zonas extremas deje de estar asociado a un plan específico y acotado, para conformarse como una política de Estado.

“La Política de Desarrollo de Zonas Extremas tiene por objetivo contribuir a reducir las inequidades existentes en los estándares de vida entre Aysén y el resto de Chile. Así como también reducir las inequidades territoriales que existen al interior de la región, con el fin de impulsar un mayor crecimiento y desarrollo. Algo que, seguramente los que habitan en Aysén deben estar cansados de escuchar, pero que en el resto del territorio nacional no lo saben. Acá muchos de los proyectos no tienen en RS, la famosa rentabilidad social, porque dicen que son muy pocos habitantes y que, por lo tanto, no se merecen tener acceso a servicios que en cualquier otra parte de Chile se estimarían como necesarios. Eso es algo con lo que tenemos que terminar”, precisó el mandatario tras la firma del decreto.

El Presidente de la República también explicó que, con la implementación de esta nueva Política de Zonas Extremas, se contará con un plan permanente para reconocer la condición austral e insular de territorios como la Región de Aysén, que muchas veces ven postergadas sus soluciones por el criterio centralista con el que se han tomado las decisiones históricamente.

En ese sentido, la Gobernadora Regional de Aysén complementó lo expresado por la máxima autoridad nacional, afirmando que “reconocer como Estado la necesidad de tener una Política de Desarrollo de Zonas Extremas de manera permanente, tiene un sentido tremendo de justicia territorial, de equidad territorial. El Estado tiene la responsabilidad con todos los habitantes de todo nuestro país, y sobre todo con aquellos que estamos en zonas extremas. Es por eso que vemos con muy buenos ojos la firma de este decreto, sobre todo entendiendo que el Estado tiene una responsabilidad con todos los ciudadanos, y que el lugar donde uno nace, el lugar donde uno vive, no puede condicionar tus oportunidades de desarrollo”.