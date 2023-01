La versión número 12 del Descenso Ruta del Palena, congregó a deportistas nacionales e incluso extranjeros, que disfrutaron 4 días de turismo aventura en la zona norte de la región de Aysén.

Aysén.- Con gran éxito se desarrolló una nueva versión del descenso colectivo “Ruta del Palena” 2023 el pasado fin de semana, donde los participantes debieron recorrer alrededor de 240 kilómetros desde la Cuenca de Palena hasta Puerto Raúl Marín Balmaceda, uniendo las regiones de Los Lagos y Aysén.

Este evento deportivo bi – regional, viene a posicionar el turismo aventura en nuestro territorio, con un trabajo en conjunto con la Comuna de Palena. Así lo señaló el alcalde de la Comuna de Cisnes, Francisco Roncagliolo Lepio.

“Nosotros agradecemos el trabajo mancomunado que hemos llevado con nuestra vecina comuna de Palena con esta bajada de rio que va de cordillera a mar, es una bajada ya instalada dentro de las 2 comunas, es una sinergia importante de colaboración y apoyo que hacemos mutuamente, pensando y fortaleciendo el turismo, y obviamente generando una actividad distinta a la cual la gente puede recurrir, así que estamos muy contentos con esta versión, que se haya completado y finalizado en Raúl Marín Balmaceda , y que obviamente dejo muy contentos a los participantes , pero también genero un apoyo no menor en la economía local”, manifestó el edil comunal.

Este evento se posiciona cada año como el principal destino de la Patagonia Norte, así lo recalcó el Director de Corfo Aysén, Humberto Marín Leiva, institución siempre presente en las actividades deportivas y de turismo aventura.

“La Ruta del Palena se está consolidando como un destino turístico birregional, atrayendo a un gran número de personas a los deportes de aventura y naturaleza, que crecen cada año. No cabe duda, de que este tipo de eventos han contribuido en gran medida al desarrollo de la región y continúan posicionándola como un destino de turismo aventura, un concepto que, desde Corfo a través de nuestro Programa Per Turismo Aysén, trabajamos por seguir posicionando fuera de las fronteras regionales”, señaló el director de Corfo recalcando que el trabajo público-privado es fundamental para lograr este propósito.

A pesar del cambio de fecha, que inicialmente era los primeros días de febrero, esta nueva versión congregó a muchos participantes provenientes de diferentes lugares de la región, Chile y del extranjero, así lo destacó Rubén Gallardo, coordinador del descenso colectivo de la “Ruta del Palena”.

“Como es costumbre este año contamos con participantes de diversos sectores de Chile, reuniendo en el rio más de 50 personas las cuales llegamos a Raúl Marín Balmaceda, finalizando el evento el día 21 de enero. Mencionar también que este evento se realizaba en un principio el primer fin de semana de febrero de cada año, haciendo coincidir con la fiesta costumbrista de RMB, este año decimos cambiar la fecha, porque hay otro evento que se lanza en los mismos días, casi parecido al nuestro, entonces se prestada para confusiones, por eso cambiamos y hoy en día lo haremos en enero”, manifestó Rubén quien además agradeció la colaboración de la Municipalidad de Cisnes a través de Lorena encargada de Fomento y Turismo, Municipalidad de Palena, Per Turismo Aysén, FAO que también colaboró en esta versión, Fundación Melimoyu, que a último momento se sumó al evento, esperando seguir con su apoyo constantes en este tipo de iniciativas, así como también a las personas encargadas de la logística e apoyo de rescate.

Una de las instituciones siempre presente en las actividades de turismo aventura es Per Turismo Aysén, que cada año apoya la Ruta del Palena. “Nuevamente se está apoyando en el evento bio regional Bajada Ruta del Palena, la cual tuvo una muy buena participación de este año 2023, el cual se cambio la fecha, a pesar de eso tuvo una excelente convocatoria , una muy buena percepción por parte de los participantes, vino gente de muchas partes del país, también tuvimos turistas extranjeros, se agradece mucho la motivación por parte de los dos municipios de Palena y de Cisnes, es un evento que ya está establecido durante el tiempo y yo creo que va ser un evento que va a marcar la diferencia durante los próximos años”, destacó Rolf Traeger, Director de Per turismo Región de Aysén.

Este año se sumó el apoyo y colaboración del Proyecto GEF Gobernanza Marino Costera, proyecto que busca fortalecer las comunidades y su entorno natural.

“Para nosotros es muy importante participar de las actividades que realizan los territorios porque uno de los elementos principales de nuestra iniciativa es el fortalecimiento de las comunidades, y la bajada del Palena representa ese trabajo colectivo que permite ir construyendo comunidad en conjunto con las autoridades. Además, permite ir probando nuevas experiencias turísticas basada en naturaleza y cultura local, y además van dando vida al pladetur de la Comuna de Cisnes”, manifestó Manuela Erazo, Coordinadora Nacional del Proyecto GEF Gobernanza Marino Costera.

La invitación es para todos los deportistas y amantes del turismo aventura a participar de una nueva versión 2024, consagrando la Ruta del Palena como destino turístico a nivel nacional y mundial, rodeado de paisajes paradisiacos.