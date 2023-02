El accidente dejó un saldo de cuatro personas lesionadas.

Coyhaique.- Carabineros a través de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) desarrolla diligencias de su especialidad orientadas a lograr el esclarecimiento de un accidente vehicular que dejó un saldo de cuatro personas lesionadas, hecho ocurrido en la Ruta 7 sur a la altura del Cruce a Río Ibáñez.

Pasadas las 13:00 horas, el personal fue alertado sobre una colisión de alta energía, tras lo cual Carabineros de la Subcomisaría Balmaceda (F) junto a Carabineros del Retén el Blanco concurrieron al lugar constatando el hecho, aislando el sitio del suceso, en tanto los lesionados fueron derivados al hospital regional.

A requerimiento de la Fiscalía, personal de la SIAT se trasladó el lugar, con la finalidad de desarrollar peritajes, establecer las condiciones de la calzada, visibilidad, estado mecánico de los vehículos, velocidad de desplazamiento y/o temperancia de los conductores, con la finalidad de evaluar dichas variables y establecer una hipótesis que permita determinar la causa basal de este hecho.

Los resultados del informe pericial serán remitidos a la Fiscalía que dirige investigación por este accidente carretero.

Carabineros reiteró el llamado a los usuarios de las rutas de la región a conducir a la defensiva, utilizar el cinturón de seguridad, no superar el límite de velocidad, respetar las señaléticas de tránsito, no efectuar maniobras de adelantamiento en zonas prohibidas, no revisar ni hablar por celular mientras se conduce, hacerlo descansado, no haber ingerido medicamentos que generen somnolencia, junto con no haber consumido drogas o alcohol.

Cabe hacer presente que durante el año 2022, Carabineros de la SIAT desarrolló investigación en 44 accidentes de tránsito, de los cuales 29 ocurrieron en las rutas y 15 en zonas urbanas.

Tras estos hechos, tristemente hemos debido lamentar el fallecimiento de 13 personas en siniestros viales acontecidos a lo largo de la región de Aysén, en tanto que otras 26 personas resultaron con lesiones leves, 6 menos graves, 21 graves y 41 sin lesiones.