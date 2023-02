Alrededor del mediodía del viernes, un transportista (63), de la región de Aysén perdió la vida tras volcar el tracto-camión que conducía en una ruta cercana a la localidad de Chaitén. Carabineros de la Cuarta Comisaria de esa localidad realizaron las primeras diligencias, tal como lo informó el Comisario de este recinto policial, Capitán José Lillo Moraga.

Aysén.- “Alrededor del mediodía, se recibió un comunicado en el cual manifestaban que había un accidente de tránsito, consistente en el volcamiento de un tracto-camión, a la altura del kilómetro 204 de la ruta 7 Sur. Llego personal al lugar y verificó que efectivamente se encontraba un tracto-camión volcado en una de las pistas de circulación, de norte a sur, y en su interior permanecía su conductor ya fallecido, una persona mayor de edad, con domicilio en la ciudad de Puerto Aysén”.

Respecto al desarrollo del procedimiento, el jefe policial, agregó que, “el cuerpo de la persona fue trasladado hacia Futalenfú, para realizar la autopsia respectiva por parte del Servicio Médico Legal. Nosotros damos cuenta a la Fiscalía local y concurrió el estamento especializado de Carabineros, SIAT, para elaborar el informe respecto a cuáles podrían ser las causas del accidente, las que se mantienen en investigación”.

El Comisario de Carabineros de Chaitén, Capitán José Lillo Moraga, señaló además que, no hubo otros vehículos involucrados y el conductor del camión viajaba solo al momento de ocurrido el accidente, “no hay otro vehículo involucrado, es una zona de curvas, donde se habría volcado el vehículo, en este caso el tracto-camión y habría quedado en una de las pistas de circulación. Por lo cual, la materia de investigación es el motivo que podría haber originado el volcamiento, pero, no hay ningún participante, tanto en el tracto camión, ya que la persona se desplazaba sola, como algún otro vehículo que se viera involucrado, ya sea en el mismo sentido o sentido contrario”.

El camión se dirigía hacia la región de Aysén y trasladaba pellet al momento en que se registró este lamentable hecho.

Finalmente, el Capitán Lillo, enfatizó en el mensaje de prevención a todos los conductores a mantenerse atento a las condiciones y restricciones en las distintas rutas, conducir a la defensiva y tener en cuenta que existen rutas con áreas y curvas peligrosas, por lo que, se debe estar muy atentos para no ser parte o víctima de algún accidente.